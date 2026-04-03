Ущерб в 278 миллионов: Демуринский ГОК потерял 80% доходов за год на фоне обстрелов

Национализированное ООО «Демуринский ГОК» (Днепропетровская область) закончило 2025 год с чистым убытком в 278,7 млн грн. Это в 2,4 раза превышает показатель 2024 года, когда убытки предприятия составили 113,8 млн. грн.

Как сообщает Delo.ua , об этом говорится в отчете Фонда государственного имущества.

Обвал доходов и рост расходов

В 2025 году комбинат столкнулся с критическим падением финансовых показателей. Общие доходы предприятия сократились с 1,2 млрд грн в 2024 году до 0,2 млрд грн в 2025 году.

Финансовая динамика предприятия:

Чистый доход: упал со 181 млн. грн. до 154 млн. грн.

Общие расходы: выросли с 332,5 млн. грн. до 500 млн. грн.

Кредиторская задолженность: сократилась на 6 млн грн - со 148,5 млн грн до 142,5 млн. грн.

Долги по зарплате: на конец года составляют 680 тыс. грн.

Ухудшение показателей напрямую связано с ситуацией безопасности: в 2025 году Россия дважды атаковала ГОК. По данным сервисов Google Maps и Deep State, расстояние от обогатительной фабрики до линии фронта составляет менее 20 км, а от карьера — менее 30 км.

Перспективы приватизации стратегического актива

Несмотря на сложное финансовое состояние, Демуринский ГОК остается стратегическим объектом. Предприятие добывает титановые руды (ильменит, рутил, циркон) на Волчанском месторождении.

Напомним, ранее по делу подсанкционного олигарха Михаила Шелкова детективы БЭБ сообщили о подозрении директору австрийской компании (уроженцы РФ). Ей инкриминируют финансирование действий с целью насильственного изменения границ Украины, а также уклонение от уплаты налогов и легализацию имущества, полученного преступным путем. Именно по этой схеме Демуринский ГОК годами поставлял стратегическое сырье для нужд российского оборонного комплекса.