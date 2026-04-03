Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Збитки у 278 мільйонів: Демурінський ГЗК втратив 80% доходів за рік на фоні обстрілів

Демурінський ГЗК втратив 80% доходів за рік на фоні обстрілів.

Націоналізоване ТОВ «Демурінський ГЗК» (Дніпропетровська область) закінчило 2025 рік із чистим збитком у 278,7 млн грн. Це у 2,4 раза перевищує показник 2024 року, коли збитки підприємства становили 113,8 млн грн.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у звіті Фонду державного майна.

Обвал доходів та зростання витрат

Протягом 2025 року комбінат зіткнувся з критичним падінням фінансових показників. Загальні доходи підприємства скоротилися з 1,2 млрд грн у 2024 році до 0,2 млрд грн у 2025-му.

Фінансова динаміка підприємства:

  • Чистий дохід: впав зі 181 млн грн до 154 млн грн.
  • Загальні витрати: зросли з 332,5 млн грн до 500 млн грн.
  • Кредиторська заборгованість: скоротилася на 6 млн грн — зі 148,5 млн грн до 142,5 млн грн.
  • Борги із зарплати: станом на кінець року становлять 680 тис. грн.

Погіршення показників безпосередньо пов'язане з безпековою ситуацією: у 2025 році Росія двічі атакувала ГЗК. За даними сервісів Google Maps та Deep State, відстань від збагачувальної фабрики до лінії фронту становить менше ніж 20 км, а від кар’єру — менше 30 км.

Перспективи приватизації стратегічного активу

Попри складний фінансовий стан, Демурінський ГЗК залишається стратегічним об'єктом. Підприємство видобуває титанові руди (ільменіт, рутил, циркон) на Вовчанському родовищі.

Нагадаємо, раніше у справі підсанкційного олігарха Михайла Шелкова детективи БЕБ повідомили про підозру директорці австрійської компанії (уродженці РФ). Їй інкримінують фінансування дій з метою насильницької зміни меж України, а також ухилення від сплати податків та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Саме через цю схему Демурінський ГЗК роками постачав стратегічну сировину для потреб російського оборонного комплексу.

Автор:
Максим Кольц