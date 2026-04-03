Збитки у 278 мільйонів: Демурінський ГЗК втратив 80% доходів за рік на фоні обстрілів

Націоналізоване ТОВ «Демурінський ГЗК» (Дніпропетровська область) закінчило 2025 рік із чистим збитком у 278,7 млн грн. Це у 2,4 раза перевищує показник 2024 року, коли збитки підприємства становили 113,8 млн грн.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у звіті Фонду державного майна.

Обвал доходів та зростання витрат

Протягом 2025 року комбінат зіткнувся з критичним падінням фінансових показників. Загальні доходи підприємства скоротилися з 1,2 млрд грн у 2024 році до 0,2 млрд грн у 2025-му.

Фінансова динаміка підприємства:

Чистий дохід: впав зі 181 млн грн до 154 млн грн.

Загальні витрати: зросли з 332,5 млн грн до 500 млн грн.

Кредиторська заборгованість: скоротилася на 6 млн грн — зі 148,5 млн грн до 142,5 млн грн.

Борги із зарплати: станом на кінець року становлять 680 тис. грн.

Погіршення показників безпосередньо пов'язане з безпековою ситуацією: у 2025 році Росія двічі атакувала ГЗК. За даними сервісів Google Maps та Deep State, відстань від збагачувальної фабрики до лінії фронту становить менше ніж 20 км, а від кар’єру — менше 30 км.

Перспективи приватизації стратегічного активу

Попри складний фінансовий стан, Демурінський ГЗК залишається стратегічним об'єктом. Підприємство видобуває титанові руди (ільменіт, рутил, циркон) на Вовчанському родовищі.

Нагадаємо, раніше у справі підсанкційного олігарха Михайла Шелкова детективи БЕБ повідомили про підозру директорці австрійської компанії (уродженці РФ). Їй інкримінують фінансування дій з метою насильницької зміни меж України, а також ухилення від сплати податків та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Саме через цю схему Демурінський ГЗК роками постачав стратегічну сировину для потреб російського оборонного комплексу.