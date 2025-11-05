Условие для членства в ЕС и Ukraine Facility: Рада одобрила надзор за законностью решений местного самоуправления

Верховная Рада приняла во втором чтении евроинтеграционный законопроект №14048 об обеспечении законности и открытости в деятельности органов местного самоуправления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Документ направлен на усиление прозрачности, законности и доверия во взаимоотношениях между государством и общинами, а также является частью выполнения обязательств Украины по пути к членству в Европейском Союзе.

"Закон усиливает законность, прозрачность и доверие во взаимоотношениях государства и общин. Он создает современную, европейскую систему надзора (хорошее управление) и формирует профессиональный корпус управленцев на местах. В итоге общины получают более предполагаемое, подотчетное и эффективное управление", - отметил Кулеба.

Законопроект №14048 разработан совместно с Министерством развития общин, народными депутатами, всеукраинскими ассоциациями органов местного самоуправления и экспертной средой. Его принятие явилось результатом совместной работы, направленной на создание баланса между интересами государства и автономией местного самоуправления.

Важный шаг для Ukraine Facility

Принятие закона обеспечивает выполнение индикатора 9.1 Плана для Ukraine Facility – ключевой программы макрофинансовой помощи ЕС. Это открывает возможность получения очередного транша поддержки на сумму 560 млн евро.

Кулеба отмечает, что документ не только укрепляет институциональную способность местных властей, но и приближает Украину к членству в ЕС, демонстрируя прогресс в внедрении принципов надлежащего управления.

Основные изменения, предусмотренные законом

Вводится государственный надзор за актами местных советов, что будет обеспечивать законность без вмешательства в их автономию;

Кабинет Министров Украины будет определять орган, ответственный за контроль законности актов областных советов и органов местного самоуправления городов Киева и Севастополя;

Такой орган будет иметь право консультировать, предотвращать нарушения и инициировать судебную отмену незаконных решений советов;

Местные государственные администрации получают полномочия по обеспечению законности актов сельских, поселковых, городских и районных советов, а также их исполнительных органов;

Главы государственных администраций будут координировать деятельность и обеспечивать законность в работе территориальных органов министерств и центральных органов исполнительной власти.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования, но вводится в действие через 12 месяцев после завершения военного положения. Такой переходный период позволит общинам и центральным органам власти подготовиться к внедрению новой системы надзора.

Добавим, в сентябре Украина начала официальный скрининг законодательства по финансовым и бюджетным положениям ЕС. Это один из завершающих этапов перед началом переговоров о вступлении. Украина в ходе переговоров с Еврокомиссией обратилась с просьбой о переходном периоде для уплаты взносов в бюджет блока.