Украина получит более 1,8 млрд евро от ЕС: на какие нужды направят пятый транш финансирования

Украина получит более 1,8 млрд евро финансирования. Совет Европейского Союза принял решение о выделении пятого очередного транша поддержки в рамках Инструмента Ukraine Facility. Финансирование ЕС будет направлено главным образом на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку непрерывного функционирования ее государственного управления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для пятого транша, а также один невыполненный шаг четвертого транша", — говорится в сообщении.

Новый транш связан с планом восстановления Украины, который определяет национальную стратегию реконструкции и модернизации страны, а также содержит график внедрения реформ, отвечающих целям страны по вступлению в ЕС в ближайшие годы.

Объем финансирования

Механизм финансирования Украины предусматривает стабильное финансирование в виде грантов и ссуд на сумму до 50 миллиардов евро. Эта поддержка рассчитана на период с 2024 по 2027 годы и направлена на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины.

Из этой общей суммы до 32 млрд евро ориентировочно выделено на поддержку реформ и инвестиций.

В настоящее время Украина в рамках Ukraine Facility получила следующие выплаты:

6 миллиардов евро путем переходного финансирования;

1,89 миллиарда евро в виде предварительного финансирования;

четыре очередных транша примерно по 4,2 млрд евро, 4,1 млрд евро, 3,5 млрд евро и 3,2 млрд евро соответственно.

Успешные реформы

Совет ЕС пришел к выводу, что Украина удовлетворительно выполнила ряд ключевых реформ, включая реформы судебной системы, борьбу с коррупцией и отмыванием денег, финансовых рынков, человеческого капитала, бизнес-среды, децентрализации и региональной политики, энергетического сектора, управления критически важным сырьем, зеленого перехода и защиты окружающей среды.

Справочно

Программа Ukraine Facility начата в 2024 году решением Европейского парламента и Совета ЕС. Ее цель – помочь Украине с финансированием восстановления, модернизации и проведения реформ на пути к членству в ЕС.

Напомним, в конце сентября правительство Украины утвердило новый раздел правил публичных закупок за средства программы Ukraine Facility от ЕС, что обеспечивает соответствие международным обязательствам и повышает эффективность использования средств на восстановление и развитие страны.