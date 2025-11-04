Україна отримає понад 1,8 млрд євро від ЄС: на які потреби спрямують п'ятий транш фінансування

Україна отримає понад 1,8 мільярда євро фінансування. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення п'ятого чергового траншу підтримки в рамках Інструменту Ukraine Facility. Фінансування ЄС спрямують, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервного функціонування її державного управління.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Ради ЄС.

"Ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для п'ятого траншу, а також один невиконаний крок з четвертого траншу", — йдеться у повідомленні.

Новий транш пов’язаний з планом відновлення України, який визначає національну стратегію щодо реконструкції та модернізації країни, а також містить графік впровадження реформ, що відповідають цілям країни щодо вступу до ЄС протягом найближчих років.

Обсяг фінансування

Механізм фінансування України передбачає стабільне фінансування у вигляді грантів та позик на суму до 50 мільярдів євро. Ця підтримка розрахована на період з 2024 по 2027 рік та спрямована на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України.

З цієї загальної суми до 32 мільярдів євро орієнтовно виділено на підтримку реформ та інвестицій.

Наразі Україна в рамках Ukraine Facility отримала такі виплати:

6 мільярдів євро шляхом перехідного фінансування;

1,89 мільярда євро у вигляді попереднього фінансування;

чотири чергові транші приблизно по 4,2 млрд євро, 4,1 млрд євро, 3,5 млрд євро та 3,2 млрд євро відповідно.

Успішні реформи

Рада ЄС дійшла висновку, що Україна задовільно виконала низку ключових реформ, включаючи реформи судової системи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринків, людського капіталу, бізнес-середовища, децентралізації та регіональної політики, енергетичного сектору, управління критично важливою сировиною, зеленого переходу та захисту довкілля.

Довідково

Програму Ukraine Facility започатковано у 2024 році рішенням Європейського парламенту та Ради ЄС. Її мета – допомогти Україні з фінансуванням відновлення, модернізації та проведення реформ на шляху до членства в ЄС.

Нагадаємо, наприкінці вересня уряд України затвердив новий розділ правил публічних закупівель за кошти програми Ukraine Facility від ЄС, що забезпечує відповідність міжнародним зобов’язанням та підвищує ефективність використання коштів на відновлення й розвиток країни.