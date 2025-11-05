Умова для членства в ЄС та Ukraine Facility: Рада схвалила нагляд за законністю рішень місцевого самоврядування

Верховна Рада ухвалила в другому читанні євроінтеграційний законопроєкт №14048 про забезпечення законності та відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Документ спрямований на посилення прозорості, законності та довіри у взаєминах між державою й громадами, а також є частиною виконання зобов’язань України на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Закон посилює законність, прозорість і довіру у взаєминах держави та громад. Він створює сучасну, європейську систему нагляду (добре врядування) та формує професійний корпус управлінців на місцях. У підсумку громади отримують більш передбачуване, підзвітне й ефективне врядування", — зазначив Кулеба.

Законопроєкт №14048 розроблено спільно з Міністерством розвитку громад, народними депутатами, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування та експертним середовищем. Його ухвалення стало результатом спільної роботи, спрямованої на створення балансу між інтересами держави та автономією місцевого самоврядування.

Важливий крок для Ukraine Facility

Прийняття закону забезпечує виконання індикатора 9.1 Плану для Ukraine Facility — ключової програми макрофінансової допомоги ЄС. Це відкриває можливість для отримання чергового траншу підтримки на суму 560 млн євро.

Кулеба зазначає, що документ не лише зміцнює інституційну спроможність місцевої влади, а й наближає Україну до членства в ЄС, демонструючи прогрес у впровадженні принципів належного врядування.

Основні зміни, передбачені законом

Впроваджується державний нагляд за актами місцевих рад, що забезпечуватиме законність без втручання у їхню автономію;

Кабінет міністрів України визначатиме орган, відповідальний за контроль законності актів обласних рад і органів місцевого самоврядування міст Києва та Севастополя;

Такий орган матиме право консультувати, запобігати порушенням та ініціювати судове скасування незаконних рішень рад;

Місцеві державні адміністрації отримують повноваження забезпечення законності актів сільських, селищних, міських і районних рад, а також їхніх виконавчих органів;

Голови державних адміністрацій координуватимуть діяльність і забезпечуватимуть законність у роботі територіальних органів міністерств та центральних органів виконавчої влади.

Закон набере чинності наступного дня після опублікування, але вводиться в дію через 12 місяців після завершення воєнного стану. Такий перехідний період дасть змогу громадам і центральним органам влади належно підготуватися до впровадження нової системи нагляду.

Додамо, у вересні Україна розпочала офіційний скринінг законодавства щодо фінансових і бюджетних положень ЄС. Це один із завершальних етапів перед початком переговорів про вступ. Україна під час переговорів з Єврокомісією звернулася з проханням про перехідний період для сплати внесків до бюджету блоку.