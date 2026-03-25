Установщики солнечных электростанций: Delo.ua начинает опрос для определения лучших в 2025 году

СЭС
Delo.ua начинает опрос для рейтинга 2025 / Freepik

Delo.ua запускает спецпроект "Свободная энергия 2.0" и начинает исследования рынка компаний, устанавливающих солнечные панели для населения и бизнеса.

В прошлом году в рамках спецпроекта "Свободная энергия" мы сформировали рейтинг " Укротители солнца: ТОП-25 компаний-инсталляторов СЭС ", в который вошли компании, работающие по всей территории страны, а также крупные региональные игроки.

В прошлом году основным критерием определения лучших являлась общая мощность установленных панелей за 2024 год. Однако в этом году мы решили оценивать не только количество, но качество. Для формирования ТОП EPC-контракторов на рынке СЭС мы создадим индекс, который, кроме суммарной мощности установленных станций, будет учитывать также качественные показатели — инженерные компетенции, сотрудничество с мировыми производителями, наличие сертификаций, уровень сервиса и т.д.

Мы приглашаем компании, занимающиеся инжинирингом и установкой солнечных панелей, принять участие в исследовании. Для этого просим заполнить анкету по ссылке.

Чтобы мы могли сформировать ваш профиль и разместить его на сайте Delo.ua, просим предоставить следующие данные о компании:

  • дату основания;
  • количество работников;
  • ЕГРПОУ;
  • логотип (при наличии).

За уточнениями обратитесь по адресу [email protected].

Сбор данных продлится до 15 апреля.

Автор:
Степан Крьока