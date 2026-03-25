Інсталятори сонячних електростанцій: Delo.ua розпочинає опитування для визначення кращих у 2025 році

Delo.ua запускає спецпроєкт "Вільна енергія 2.0" та розпочинає дослідження ринку компаній, що встановлюють сонячні панелі для населення і бізнесу.

Минулого року в межах спецпроєкту "Вільна енергія" ми сформували рейтинг "Приборкувачі сонця: ТОП-25 компаній-інсталяторів СЕС", до якого увійшли компанії, що працюють по всій території країни, а також великі регіональні гравці.

Торік основним критерієм визначення найкращих була загальна потужність встановлених панелей за 2024 рік. Проте цього року ми вирішили оцінювати не лише кількість, а й якість. Тож для формування ТОП EPC-контракторів на ринку СЕС ми створимо індекс, який, окрім сумарної потужності встановлених станцій, враховуватиме також якісні показники — інженерні компетенції, співпрацю зі світовими виробниками, наявність сертифікацій, рівень сервісу тощо.

Ми запрошуємо компанії, які займаються інжинірингом та інсталяцією сонячних панелей, взяти участь у дослідженні. Для цього просимо заповнити анкету за посиланням.

Щоб ми могли сформувати ваш профіль і розмістити його на сайті Delo.ua, просимо надати такі дані про компанію:

дату заснування;

кількість працівників;

ЄДРПОУ;

логотип (за наявності).

За уточненнями зверніться за адресою [email protected].

Збір даних триватиме до 15 квітня.