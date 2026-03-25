Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,05

43,92

EUR

51,24

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Інсталятори сонячних електростанцій: Delo.ua розпочинає опитування для визначення кращих у 2025 році

СЕС
Delo.ua розпочинає опитування для рейтингу 2025 / Freepik

Delo.ua запускає спецпроєкт "Вільна енергія 2.0" та розпочинає дослідження ринку компаній, що встановлюють сонячні панелі для населення і бізнесу.

Минулого року в межах спецпроєкту "Вільна енергія" ми сформували рейтинг "Приборкувачі сонця: ТОП-25 компаній-інсталяторів СЕС", до якого увійшли компанії, що працюють по всій території країни, а також великі регіональні гравці.

Торік основним критерієм визначення найкращих була загальна потужність встановлених панелей за 2024 рік. Проте цього року ми вирішили оцінювати не лише кількість, а й якість. Тож для формування ТОП EPC-контракторів на ринку СЕС ми створимо індекс, який, окрім сумарної потужності встановлених станцій, враховуватиме також якісні показники — інженерні компетенції, співпрацю зі світовими виробниками, наявність сертифікацій, рівень сервісу тощо.

Ми запрошуємо компанії, які займаються інжинірингом та інсталяцією сонячних панелей, взяти участь у дослідженні. Для цього просимо заповнити анкету за посиланням.

Щоб ми могли сформувати ваш профіль і розмістити його на сайті Delo.ua, просимо надати такі дані про компанію:

  • дату заснування;
  • кількість працівників;
  • ЄДРПОУ;
  • логотип (за наявності).

За уточненнями зверніться за адресою [email protected].

Збір даних триватиме до 15 квітня.

Автор:
Степан Крьока