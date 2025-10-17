Ужесточение ПВО: Зеленский в США провел переговоры с компанией, производящей системы Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон встретился с представителями компании Raytheon, производящей зенитно-ракетные комплексы Patriot, и обсудил с ними усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Управление президента.

Стороны обсудили производственные возможности компании Raytheon, возможные пути сотрудничества для укрепления ПВО и увеличения дальнобойных возможностей Украины, перспективы украинско-американского производства.

Фото: Офис президента

"Существуют решения, которые могут укрепить защиту жизни в Украине. Продолжается работа на всех уровнях, чтобы обеспечить их реализацию", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил американских партнеров за предоставленные Украине системы ПВО, подчеркнув, что они уже спасли многие жизни.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны системами и ракетами к ним.

Фото: Офис президента

В свою очередь, в Raytheon заверили в готовности в дальнейшем поддерживать Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон. У него запланированы встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний.