Посилення ППО: Зеленський у США провів переговори з компанією, що виробляє системи Patriot

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зустрівся з представниками компанії Raytheon, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси Patriot, та обговорив із ними посилення української системи протиповітряної оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що сторони обговорили виробничі спроможності компанії Raytheon, можливі шляхи співпраці для зміцнення ППО та збільшення далекобійних спроможностей України, перспективи українсько-американського виробництва.

Фото: Офіс президента

"Існують рішення, які можуть зміцнити захист життя в Україні. Триває робота на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію", - наголосив Зеленський.

Він подякував американським партнерам за надані Україні системи ППО, підкресливши, що вони вже врятували багато життів.

Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони системами й ракетами до них.

Фото: Офіс президента

Своєю чергою у Raytheon запевнили у готовності надалі підтримувати Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський приїхав до Вашингтона. У нього заплановані зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній.