Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,95

48,74

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Посилення ППО: Зеленський у США провів переговори з компанією, що виробляє системи Patriot

Володимир Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО
Володимир Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зустрівся з представниками компанії Raytheon, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси Patriot, та обговорив із ними посилення української системи протиповітряної оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що сторони обговорили виробничі спроможності компанії Raytheon, можливі шляхи співпраці для зміцнення ППО та збільшення далекобійних спроможностей України, перспективи українсько-американського виробництва.

Фото 2 — Посилення ППО: Зеленський у США провів переговори з компанією, що виробляє системи Patriot
Фото: Офіс президента

"Існують рішення, які можуть зміцнити захист життя в Україні. Триває робота на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію", - наголосив Зеленський.

Він подякував американським партнерам за надані Україні системи ППО, підкресливши, що вони вже врятували багато життів.

Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони системами й ракетами до них.

Фото 3 — Посилення ППО: Зеленський у США провів переговори з компанією, що виробляє системи Patriot
Фото: Офіс президента

Своєю чергою у Raytheon  запевнили у готовності надалі підтримувати Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський приїхав до Вашингтона. У нього заплановані зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. 

Автор:
Світлана Манько