Категорія
Новини
Дата публікації
Зеленський прибув до Вашингтона та відреагував на розмову Трампа та Путіна

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Вашингтона і прокоментував інформацію про телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Путіним і поділився очікуваннями від зустрічі з американським лідером.

Як пише Delo.ua, про це він повідомив у соцмережах. 

Зеленський зазначив, що спершу у нього заплановані зустрічі з представниками оборонних компаній. Він назвав їх виробниками "сильної зброї, яка точно може посилити наш захист". Серед іншого мають обговорити додаткове постачання систем ППО. Також заплановані перемовини із представниками американських енергетичних компаній.

Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії

Зеленський додав, що на 17 жовтня запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом. 

"Ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про Tomahawk", - підкреслив президент України. 

Він наголосив, що Росія буде змушена зупинити війну, коли не зможе більше її продовжувати.

"І справжня готовність до миру — не в словах, яких у Путіна ніколи не бракує, а в реальному припиненні ударів і вбивств", — зауважив Зеленський.

Він зазначив, що Росія прагне перетворити українську частину Європи на «острів небезпек і знущань з життя людей», однак цього не можна допустити.

"Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема у Вашингтоні, буде реалізоване. Дякую кожному, хто з Україною!" — додав глава держави.

Президент США Дональд Трамп назвав проведену в 16 жовтня розмову з президентом РФ Володимиром Путіним дуже продуктивною і повідомив про заплановані майбутні зустрічі. Спершу відбудуться переговори радників високого рівня, а потім Трамп та Путін зустрінуться особисто в Будапешті.

Автор:
Світлана Манько