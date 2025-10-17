Зеленский прибыл в Вашингтон и отреагировал на разговор Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон и поделился ожиданиями от встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил в соцсетях.

Зеленский отметил, что сначала у него запланированы встречи с представителями оборонных компаний. Он назвал их производителями "сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту". Среди прочего должны обсудить дополнительные поставки систем ПВО. Также запланированы переговоры с представителями американских энергетических компаний.

Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России

Зеленский добавил, что на 17 октября запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы рассчитываем, что импульс укрощения террора и войны, сработавший на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины. Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. президент Украины.

Он подчеркнул, что Россия будет вынуждена остановить войну, когда не сможет больше ее продолжать.

"И настоящая готовность к миру — не в словах, которых у Путина никогда не хватает, а в реальном прекращении ударов и убийств", — отметил Зеленский.

Он отметил, что Россия стремится превратить украинскую часть Европы в «остров опасностей и издевательств над жизнью людей», однако этого нельзя допустить.

" Безопасность может быть гарантирована, если все то, о чем мы договариваемся, в частности в Вашингтоне, будет реализовано. Спасибо каждому, кто с Украиной!" – добавил глава государства.

Президент США Дональд Трамп назвал проведённый в 16 октября разговор с президентом РФ Владимиром Путиным очень продуктивным и сообщил о запланированных предстоящих встречах. Сначала пройдут переговоры советников высокого уровня, а затем Трамп и Путин встретятся лично в Будапеште.