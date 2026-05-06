В апреле энергетики вернули свет миллионам граждан: где работали активнее всего
В течение апреля украинские специалисты возобновили поставки электроэнергии почти для 4 млн. потребителей. Отключения произошли из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в результате боевых действий и российских обстрелов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Ремонтные бригады работали в регионах, где обстрелы носят систематический характер. Восстановление сетей проводилось при разрешении ситуации безопасности. Основной задачей являлся оперативный возврат света гражданам и стабилизация работы энергосистемы.
Наибольшее количество подключений зафиксировано в следующих областях:
- Черниговская;
- Днепропетровская;
- Николаевская;
- Донецкая;
- Сумская;
- Одесская;
- Харьковская;
- Запорожская.
Как отметили в Минэнерго, специалисты продолжают ежедневные работы по ремонту оборудования и линий электропередач во всех областях, где это возможно. Это позволяет поддерживать функционирование критической инфраструктуры и обеспечить потребности бытовых потребителей.
Напомним, 6 мая в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.