В апреле энергетики вернули свет миллионам граждан: где работали активнее всего

В течение апреля украинские специалисты возобновили поставки электроэнергии почти для 4 млн. потребителей. Отключения произошли из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в результате боевых действий и российских обстрелов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Ремонтные бригады работали в регионах, где обстрелы носят систематический характер. Восстановление сетей проводилось при разрешении ситуации безопасности. Основной задачей являлся оперативный возврат света гражданам и стабилизация работы энергосистемы.

Наибольшее количество подключений зафиксировано в следующих областях:

Черниговская;

Днепропетровская;

Николаевская;

Донецкая;

Сумская;

Одесская;

Харьковская;

Запорожская.

Как отметили в Минэнерго, специалисты продолжают ежедневные работы по ремонту оборудования и линий электропередач во всех областях, где это возможно. Это позволяет поддерживать функционирование критической инфраструктуры и обеспечить потребности бытовых потребителей.

Напомним, 6 мая в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.