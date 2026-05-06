Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Наличный курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,60

51,41

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В апреле энергетики вернули свет миллионам граждан: где работали активнее всего

ремонт электросетей
В прошлом месяце специалисты возобновили электросети в восьми областях Украины / "Укрэнерго"

В течение апреля украинские специалисты возобновили поставки электроэнергии почти для 4 млн. потребителей. Отключения произошли из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в результате боевых действий и российских обстрелов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Ремонтные бригады работали в регионах, где обстрелы носят систематический характер. Восстановление сетей проводилось при разрешении ситуации безопасности. Основной задачей являлся оперативный возврат света гражданам и стабилизация работы энергосистемы.

Наибольшее количество подключений зафиксировано в следующих областях:

  • Черниговская;
  • Днепропетровская;
  • Николаевская;
  • Донецкая;
  • Сумская;
  • Одесская;
  • Харьковская;
  • Запорожская.

Как отметили в Минэнерго, специалисты продолжают ежедневные работы по ремонту оборудования и линий электропередач во всех областях, где это возможно. Это позволяет поддерживать функционирование критической инфраструктуры и обеспечить потребности бытовых потребителей.

Напомним, 6 мая в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Автор:
Татьяна Ковальчук