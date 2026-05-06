У квітні енергетики повернули світло мільйонам громадян: де працювали найактивніше
Протягом квітня українські фахівці відновили постачання електроенергії майже для 4 млн споживачів. Відключення відбулися через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій та російських обстрілів.
Ремонтні бригади працювали в регіонах, де обстріли мають систематичний характер. Відновлення мереж проводилося за умови дозволу безпекової ситуації. Основним завданням було оперативне повернення світла громадянам та стабілізація роботи енергосистеми.
Найбільшу кількість підключень зафіксовано в таких областях:
- Чернігівська;
- Дніпропетровська;
- Миколаївська;
- Донецька;
- Сумська;
- Одеська;
- Харківська;
- Запорізька.
Як зазначили в Міненерго, фахівці продовжують щоденні роботи з ремонту обладнання та ліній електропередач у всіх областях, де це можливо. Це дозволяє підтримувати функціонування критичної інфраструктури та забезпечувати потреби побутових споживачів.
Нагадаємо, 6 травня внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.