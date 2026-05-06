У квітні енергетики повернули світло мільйонам громадян: де працювали найактивніше

ремонт електромереж
Протягом минулого місяця фахівці відновили електромережі у восьми областях України / "Укренерго"

Протягом квітня українські фахівці відновили постачання електроенергії майже для 4 млн споживачів. Відключення відбулися через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій та російських обстрілів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Ремонтні бригади працювали в регіонах, де обстріли мають систематичний характер. Відновлення мереж проводилося за умови дозволу безпекової ситуації. Основним завданням було оперативне повернення світла громадянам та стабілізація роботи енергосистеми.

Найбільшу кількість підключень зафіксовано в таких областях:

  • Чернігівська; 
  • Дніпропетровська; 
  • Миколаївська; 
  • Донецька; 
  • Сумська; 
  • Одеська; 
  • Харківська; 
  • Запорізька.

Як зазначили в Міненерго, фахівці продовжують щоденні роботи з ремонту обладнання та ліній електропередач у всіх областях, де це можливо. Це дозволяє підтримувати функціонування критичної інфраструктури та забезпечувати потреби побутових споживачів.

Нагадаємо, 6 травня внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Автор:
Тетяна Ковальчук