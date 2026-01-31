В апреле-июне графиков может и не быть, но в июле они могут вернуться: эксперт рассказал, что ждет энергосистему

С апреля по июнь потребление электроэнергии снизится, а генерация вырастет, так что есть большие шансы, что графики отключений электроэнергии могут быть отменены на значительной территории страны. Об этом в интервью Delo.ua рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Теоретически мы имеем большие шансы, что в апреле, мае и июне будет лучшая ситуация. В настоящее время длительный световой день, небольшое потребление и работает гидрогенерация. Так что теоретически может быть, что в эти месяцы графиков может частично и не быть", - сказал эксперт.

При этом он отметил, что с очень большой вероятностью графики отключений вернутся в июле-августе. И отметил, что отключения точно будут зимой 2026/2027.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике . В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

О причинах энергетического кризиса, потере международной поддержки, состоянии киевской теплогенерации и перспективах выхода из дефицита электроэнергиев читайте в интервью директора Центра исследований энергетики Александра Харченко на Delo.ua.