У квітні-червні графіків може й не бути, але у липні вони можуть повернутися: експерт розповів що чекає на енергосистему

З квітня по червень споживання електроенергії знизиться, а генерація зросте, тож є великі шанси, що графіки відключень електроенегії можуть бути скасовані на значній території країни. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Теоретично ми маємо великі шанси, що в квітні, травні та червні буде найкраща ситуація. У цей час тривалий світловий день, невелике споживання і працює гідрогенерація. Тож теоретично може бути, що в ці місяці графіків може частково і не бути", — сказав експерт.

При цьому він зауважив, що з дуже великою ймовірністю графіки відключень повернуться в липні–серпні. Та зазначив, що відключення точно будуть взимку 2026/2027.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

