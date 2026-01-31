Запланована подія 2

У квітні-червні графіків може й не бути, але у липні вони можуть повернутися: експерт розповів що чекає на енергосистему

Відключення світла
Фото: Freepik

З квітня по червень споживання електроенергії знизиться, а генерація зросте, тож є великі шанси, що графіки відключень електроенегії можуть бути скасовані на значній території країни. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Теоретично ми маємо великі шанси, що в квітні, травні та червні буде найкраща ситуація. У цей час тривалий світловий день, невелике споживання і працює гідрогенерація. Тож теоретично може бути, що в ці місяці графіків може частково і не бути", — сказав експерт. 

При цьому він зауважив, що з дуже великою ймовірністю графіки відключень повернуться в липні–серпні. Та зазначив, що відключення точно будуть взимку 2026/2027.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Про причини енергетичної кризи, втрату міжнародної підтримки, стан київської теплогенерації та перспективи виходу з дефіциту електроенергіїв читайте в інтерв’ю директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка на Delo.ua.

Автор:
Степан Крьока