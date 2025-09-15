Запланована подія 2

В "Армия+" появился справочник "Армия ID" и новые рапорты: что известно

"Армия+"
Военные могут подать рапорт на увольнение онлайн / Минобороны

В приложении "Армия+" вышла версия 2.5.0, которая принесла сразу несколько важных новшеств. Среди них — справочник "Армия ID" для быстрой подставки данных командира или части, пять новых видов рапортов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Об обновлении в "Армия+"

В версии "Армия+ 2.5.0" появилось сразу несколько полезных новшеств. Главное из них – справочник "Армия ID", где можно хранить идентификаторы командира, ТИО или СЕДО части и быстро подставлять их при подаче рапорта.

Также в приложении добавили пять новых рапортов:

  • на единовременную денежную помощь (в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности);
  • о донации крови;
  • справку о доходах;
  • справку об обстоятельствах травмы (Приложение 5);
  • рапорт на увольнение по достижению предельного возраста.

Обновили и рапорт на смену места службы. Теперь прикреплять документы стало проще: их можно распознать или отсканировать прямо через камеру, а система автоматически предупредит о дубликатах.

Об образовательных курсах в "Армия+"

В настоящее время в "Армия+" доступно 14 учебных курсов. Ими уже пользуется более 125 тысяч военных, из которых 55 тысяч полностью завершили хотя бы один курс.

Наибольший интерес пользователей вызвали следующие программы: "Беспилотные системы. Основы БПЛА" - ее начали более 34 тыс. военных, "Информационная устойчивость: кибербезопасность" - 26,5 тыс. пользователей, а также "Основы связи на поле боя" - 16,3 тыс. пользователей.

Автор:
Ольга Опенько