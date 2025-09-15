- Категорія
В "Армія+" з’явився довідник Армія ID та нові рапорти: що відомо
У додатку “Армія+” вийшла версія 2.5.0, яка принесла одразу кілька важливих нововведень. Серед них — довідник “Армія ID” для швидкого підставляння даних командира чи частини, п’ять нових видів рапортів.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Про оновлення в "Армія+"
У версії "Армія+ 2.5.0" з’явилося одразу кілька корисних нововведень. Головне з них — довідник "Армія ID", де можна зберігати ідентифікатори командира, ТВО чи СЕДО частини та швидко підставляти їх під час подання рапорту.
Також у застосунку додали п’ять нових рапортів:
- на одноразову грошову допомогу (у разі інвалідності чи часткової втрати працездатності);
- про донацію крові;
- довідку про доходи;
- довідку про обставини травми (Додаток 5);
- рапорт на звільнення за досягненням граничного віку.
Оновили й рапорт на зміну місця служби. Тепер прикріплювати документи стало простіше: їх можна розпізнати або відсканувати прямо через камеру, а система автоматично попередить про дублікати.
Про освітні курси в "Армія+"
Нині у "Армія+" доступні 14 навчальних курсів. Ними вже користуються понад 125 тисяч військових, із яких 55 тисяч повністю завершили хоча б один курс.
Найбільший інтерес користувачів викликали такі програми: "Безпілотні системи. Основи БпЛА" — її розпочали понад 34 тис. військових, "Інформаційна стійкість: кібербезпека" — 26,5 тис. користувачів, а також "Основи зв’язку на полі бою" — 16,3 тис користувачів.