В "Армія+" з’явився довідник Армія ID та нові рапорти: що відомо

"Армія+"
Військові можуть подати рапорт на звільнення онлайн / Міноборони

У додатку “Армія+” вийшла версія 2.5.0, яка принесла одразу кілька важливих нововведень. Серед них — довідник “Армія ID” для швидкого підставляння даних командира чи частини, п’ять нових видів рапортів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Про оновлення в "Армія+"

У версії "Армія+ 2.5.0" з’явилося одразу кілька корисних нововведень. Головне з них — довідник "Армія ID", де можна зберігати ідентифікатори командира, ТВО чи СЕДО частини та швидко підставляти їх під час подання рапорту.

Також у застосунку додали п’ять нових рапортів:

  • на одноразову грошову допомогу (у разі інвалідності чи часткової втрати працездатності);
  • про донацію крові;
  • довідку про доходи;
  • довідку про обставини травми (Додаток 5);
  • рапорт на звільнення за досягненням граничного віку.

Оновили й рапорт на зміну місця служби. Тепер прикріплювати документи стало простіше: їх можна розпізнати або відсканувати прямо через камеру, а система автоматично попередить про дублікати.

Про освітні курси в "Армія+"

Нині у "Армія+" доступні 14 навчальних курсів. Ними вже користуються понад 125 тисяч військових, із яких 55 тисяч повністю завершили хоча б один курс. 

Найбільший інтерес користувачів викликали такі програми: "Безпілотні системи. Основи БпЛА" — її розпочали понад 34 тис. військових, "Інформаційна стійкість: кібербезпека" — 26,5 тис. користувачів, а також "Основи зв’язку на полі бою" — 16,3 тис користувачів.

Автор:
Ольга Опенько