В августе Украина увеличила импорт дизеля до 650 тысяч тонн: какие страны стали основными поставщиками

азс, бензин
Актуальные цены на горючее 18 марта 2025 года. / Freepik

В прошлом месяце импорт дизельного топлива в Украину достиг рекордного уровня за последний год, увеличившись на 22% до более 650 тыс. тонн. Это явилось ответом рынка на остановку Кременчугского НПЗ и сезонную активизацию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.

Благодаря этим объемам импортеры и оптовые трейдеры впервые за полгода смогли получить прибыль, перекрыв убытки первого полугодия.

Основные направления и ключевые поставщики

Дополнительные партии топлива поступали отовсюду, но наибольший рост показал южное направление — на 37% (до 328 тыс. тонн). Западное направление увеличило объемы на 10% (до 326 тыс. тонн), что позволило сохранить паритет.

Южное направление:

  • Греция. Импорт вырос в 2 раза, до более чем 115 тыс. тонн. Компания Hellenic Petroleum обеспечила значительные объемы по более выгодным ценам, чем румынские поставщики;
  • Румыния. Объемы увеличились на 18% до 169 тыс. тонн. Однако высокие цены сдержали больший прирост. Компании Euronova Energies (52 тыс. тонн), Vitaro Energy (35 тыс. тонн) и Alkagesta (29 тыс. тонн) увеличили продажи;
  • Индия. Импорт индийского дизтоплива достиг рекордных 119 тыс. тонн, что составляет почти пятую часть всего импорта;
  • Турция. Поставки выросли на 15%, до 36 тыс. тонн, но остаются вдвое меньше, чем весной из-за высокого сезона потребления в самой Турции.

Западное направление:

  • Польша. Импорт вырос на 14% до 183 тыс. тонн. Компания ORLEN поставила рекордные 77 тыс. тонн из терминала в Журавице, а также расширяет логистические возможности для Украины;
  • Литва. Импорт взлетел на 35% до 69 тыс. тонн. Большие сети АЗС, такие как OKKO и WOG, удвоили закупки.
Вызовы на сентябрь

Как отмечают аналитики, хотя спрос остается высоким, на рынке ожидаются новые вызовы. Словакия сократит продажи дизтоплива почти на треть, а ORLEN Lietuva объявила о сокращении отгрузок из-за технических проблем. Однако развитая логистика на основных каналах позволит компенсировать эти потери и избежать излишка топлива на рынке.

Напомним, в августе импорт бензина в Украину снизился на 25% по сравнению с июлем, составив 164 тыс. т. Это падение объясняется избыточными объемами, завезенными ранее для компенсации потерь после атаки на "Укртатнафту" в июне.