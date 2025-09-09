У серпні Україна збільшила імпорт дизелю до 650 тисяч тонн: які країни стали основними постачальниками

Минулого місяця імпорт дизельного палива в Україну досяг рекордного рівня за останній рік, збільшившись на 22% до понад 650 тис. тонн. Це стало відповіддю ринку на зупинку Кременчуцького НПЗ та сезонну активізацію.

Завдяки цим обсягам імпортери та гуртові трейдери вперше за півроку змогли отримати прибуток, перекривши збитки першого півріччя.

Основні напрямки та ключові постачальники

Додаткові партії палива надходили звідусіль, але найбільше зростання показав південний напрямок — на 37% (до 328 тис. тонн). Західний напрямок збільшив обсяги на 10% (до 326 тис. тонн), що дозволило зберегти паритет.

Південний напрямок:

Греція. Імпорт зріс у 2 рази, до понад 115 тис. тонн. Компанія Hellenic Petroleum забезпечила значні обсяги за вигіднішими цінами, ніж румунські постачальники;

Румунія. Обсяги збільшилися на 18%, до 169 тис. тонн. Проте високі ціни стримали більший приріст. Компанії Euronova Energies (52 тис. тонн), Vitaro Energy (35 тис. тонн) та Alkagesta (29 тис. тонн) наростили продажі;

Індія. Імпорт індійського дизпалива досяг рекордних 119 тис. тонн, що становить майже п'яту частину всього імпорту;

Туреччина. Поставки зросли на 15%, до 36 тис. тонн, але залишаються вдвічі меншими, ніж навесні через високий сезон споживання в самій Туреччині.

Західний напрямок:

Польща. Імпорт зріс на 14%, до 183 тис. тонн. Компанія ORLEN поставила рекордні 77 тис. тонн з термінала в Журавиці, а також розширює логістичні можливості для України;

Литва. Імпорт злетів на 35%, до 69 тис. тонн. Великі мережі АЗС, такі як OKKO та WOG, подвоїли закупівлі.

Виклики на вересень

Як зазначають аналітики, хоча попит залишається високим, на ринку очікуються нові виклики. Словаччина скоротить продажі дизпалива майже на третину, а ORLEN Lietuva оголосила про скорочення відвантажень через технічні проблеми. Однак розвинута логістика на основних каналах дозволить компенсувати ці втрати та уникнути надлишку палива на ринку.

Нагадаємо, у серпні імпорт бензину в Україну знизився на 25% порівняно з липнем, склавши 164 тис. т. Це падіння пояснюється надлишковими обсягами, які були завезені раніше для компенсації втрат після атаки на "Укртатнафту" у червні.