У серпні імпорт бензину знизився на чверть: топ-10 постачальників палива
Минулого місяця імпорт бензину в Україну знизився на 25% порівняно з липнем, склавши 164 тис. т. Це падіння пояснюється надлишковими обсягами, які були завезені раніше для компенсації втрат після атаки на "Укртатнафту" у червні.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Еnkorr.
Потреба у додаткових обсягах змусила учасників ринку шукати всі можливі варіанти нарощування постачань.
Литва повернула лідерство серед постачальників, що стало можливим завдяки скороченню відвантажень з Польщі. Компанія ОККО відіграла ключову роль у цьому, наростивши імпорт залізницею з Литви в 3,5 рази. Інші гравці, як Amic, також збільшили обсяги постачання, зміцнивши свої позиції.
В той же час, імпорт із Польщі значно скоротився. Відвантаження від Unimot, Select Energy та Orlen зменшилися, хоча Orlen все ще підтримує обсяги, близькі до історичних максимумів. Серед інших тенденцій — зменшення імпорту з Греції, що традиційно активується лише в періоди гострого дефіциту.
Цікаво, що Німеччина та Молдова наростили постачання, демонструючи диверсифікацію джерел імпорту. Крім того, у серпні поновився імпорт бензину А-92, включаючи велику морську партію з Кіпру.
Топ-10 імпортерів
Десятка імпортерів-лідерів зазнала змін. Частка трійки лідерів — ОККО, WOG і UPG — знизилася з 63% до 53%, що вказує на посилення конкуренції. У топ-10 найбільших увійшли "Амік" та "БРСМ", значно збільшивши постачання, а також "Люкс Країна" та "Атлантик 2020", які повернулися на ринок.
Результати серпня свідчать про те, що український ринок пального успішно пройшов іспит, навчившись швидко адаптуватися до кризових ситуацій і відновлювати стабільні постачання з альтернативних джерел.
Нагадаємо, у серпні попит на пальне досягнув пікових значень за 11 місяців. Зафіксовано зростанням темпів імпорту дизелю порівняно з липнем.