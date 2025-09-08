Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,13

EUR

48,16

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,27

41,19

EUR

48,50

48,31

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У серпні імпорт бензину знизився на чверть: топ-10 постачальників палива

заправка автомобіля
У серпні імпорт бензину знизився на 25%. / Freepik

Минулого місяця імпорт бензину в Україну знизився на 25% порівняно з липнем, склавши 164 тис. т. Це падіння пояснюється надлишковими обсягами, які були завезені раніше для компенсації втрат після атаки на "Укртатнафту" у червні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Еnkorr.

Потреба у додаткових обсягах змусила учасників ринку шукати всі можливі варіанти нарощування постачань.

Литва повернула лідерство серед постачальників, що стало можливим завдяки скороченню відвантажень з Польщі. Компанія ОККО відіграла ключову роль у цьому, наростивши імпорт залізницею з Литви в 3,5 рази. Інші гравці, як Amic, також збільшили обсяги постачання, зміцнивши свої позиції.

В той же час, імпорт із Польщі значно скоротився. Відвантаження від Unimot, Select Energy та Orlen зменшилися, хоча Orlen все ще підтримує обсяги, близькі до історичних максимумів. Серед інших тенденцій — зменшення імпорту з Греції, що традиційно активується лише в періоди гострого дефіциту.

Цікаво, що Німеччина та Молдова наростили постачання, демонструючи диверсифікацію джерел імпорту. Крім того, у серпні поновився імпорт бензину А-92, включаючи велику морську партію з Кіпру.

Фото 2 — У серпні імпорт бензину знизився на чверть: топ-10 постачальників палива

Топ-10 імпортерів

Десятка імпортерів-лідерів зазнала змін. Частка трійки лідерів — ОККО, WOG і UPG — знизилася з 63% до 53%, що вказує на посилення конкуренції. У топ-10 найбільших увійшли "Амік" та "БРСМ", значно збільшивши постачання, а також "Люкс Країна" та "Атлантик 2020", які повернулися на ринок.

Фото 3 — У серпні імпорт бензину знизився на чверть: топ-10 постачальників палива

Результати серпня свідчать про те, що український ринок пального успішно пройшов іспит, навчившись швидко адаптуватися до кризових ситуацій і відновлювати стабільні постачання з альтернативних джерел.

Нагадаємо, у серпні попит на пальне досягнув пікових значень за 11 місяців. Зафіксовано зростанням темпів імпорту дизелю порівняно з липнем.

Автор:
Тетяна Ковальчук