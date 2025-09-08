Запланована подія 2

В августе импорт бензина снизился на четверть: топ-10 поставщиков топлива

заправка автомобиля
В августе импорт бензина снизился на 25%. / Freepik

В прошлом месяце импорт бензина в Украину снизился на 25% по сравнению с июлем, составив 164 тыс. т. Это падение объясняется избыточными объемами, которые были завезены ранее для компенсации потерь после атаки на "Укртатнафту" в июне.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.

Потребность в дополнительных объемах заставила участников рынка искать все возможные варианты наращивания поставок.

Литва вернула лидерство среди поставщиков, что стало возможным благодаря сокращению отгрузок из Польши. Компания ОККО сыграла ключевую роль в этом, нарастив импорт по железной дороге из Литвы в 3,5 раза. Другие игроки, как Amic, также увеличили объемы поставок, укрепив свои позиции.

В то же время импорт из Польши значительно сократился. Отгрузки от Unimot, Select Energy и Orlen снизились, хотя Orlen все еще поддерживает объемы, близкие к историческим максимумам. Среди других тенденций — уменьшение импорта из Греции, которое традиционно активируется только в периоды острого дефицита.

Любопытно, что Германия и Молдова нарастили поставки, демонстрируя диверсификацию источников импорта. Кроме того, в августе возобновился импорт бензина А-92, включая крупную морскую партию из Кипра.

Фото 2 — В августе импорт бензина снизился на четверть: топ-10 поставщиков топлива

Топ-10 импортеров

Десятка импортеров-лидеров претерпела изменения. Доля тройки лидеров – ОККО, WOG и UPG – снизилась с 63% до 53%, что указывает на усиление конкуренции. В топ-10 крупнейших вошли вернувшиеся на рынок "Амик" и " БРСМ ", значительно увеличив поставки, а также " Люкс Країна" и " Атлантик 2020" .

Фото 3 — В августе импорт бензина снизился на четверть: топ-10 поставщиков топлива

Результаты августа свидетельствуют о том, что украинский рынок горючего успешно прошел экзамен, научившись быстро адаптироваться к кризисным ситуациям и возобновлять стабильные поставки из альтернативных источников.

Напомним, в августе спрос на горючее достиг пиковых значений за 11 месяцев. Зафиксирован ростом темпов импорта дизеля по сравнению с июлем.

Автор:
Татьяна Ковальчук