В авиакатастрофе погиб руководитель итальянского производства колбас Rovagnati Лоренцо Ровагнати. Вместе с ним на борту вертолета, разбившегося в северо-центральной Италии, погибли еще два человека.

По сообщениям итальянских СМИ, 42-летний гендиректор семейной империи вяленого мяса погиб в результате аварии вместе с двумя профессиональными пилотами, личности которых не разглашаются.

Катастрофа произошла на территории замка Кастельгельфо, принадлежащего семье Ровагнати, между Пармой и Фиденцой. Потомок исторической компании по производству вяленого мяса вместе со своим братом Ферруччо, согласно утечкам информации, имел привычку раз в неделю летать из Милана в замок.

В настоящее время проводится расследование ее причин. Предварительные данные свидетельствуют о том, что густой туман и ограниченная видимость могли сыграть ключевую роль в этой трагедии. Самым известным брендом Rovagnati является вареное прошутто Gran Biscotto, хотя здесь также производят салями, мортаделлу и другие виды обработанного мяса.

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История семьи Ровагнати

В 1952 году Анджело Ферруччо Ровагнати начал производить масло и сыр для оптовых продаж в Бяссоно (Брианца). Он доверяет доставку своему сыну Паоло, ездящему на велосипеде вокруг клиентов. Именно он имел интуицию, изменившую судьбу семьи: отказался от молочного сектора, где у Ломбардии была жесткая конкуренция, и нырнул в сектор вяленого мяса. В те годы родилась вареная ветчина Rovagnati, а в 80-х – Gran Biscotto.

Rovagnati продолжала развиваться на протяжении многих лет: это была одна из первых компаний в этой области, занявшаяся массовой рекламой на телевидении. Сегодня оборот компании составляет более 300 миллионов евро в год. В 2010 году лидерство перешло к Ферруччо и Лоренцо, которые увеличили экспорт во Францию, Бельгию, Германию, Ирландию и Соединенные Штаты (и поддержали рост путем приобретения, например, исторического бренда слайсеров Berkel и Pineider). В 2020 году состоялось открытие первого завода за границей, в Вайнленде, Нью-Джерси.