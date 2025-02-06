В авіакатастрофі загинув власник італійської м'ясної компанії Rovagnati, оборот якої перевищує 300 млн євро на рік

В авіакатастрофі загинув керівник італійського виробництва ковбас Rovagnati Лоренцо Ровагнаті. Разом з ним на борту гелікоптера, який розбився в північно-центральній Італії, загинули ще двоє людей.

За повідомленнями італійських ЗМІ, 42-річний гендиректор сімейної імперії в’яленого м’яса загинув у результаті аварії разом із двома професійними пілотами, особи яких не розголошуються.

Катастрофа сталася на території замку Кастельгельфо, що належить родині Ровагнаті, між Пармою та Фіденцою. Нащадок історичної компанії з виробництва в’яленого м’яса разом зі своїм братом Ферруччо, згідно з витоками інформації, мав звичку раз на тиждень літати з Мілана до замку.

Наразі ведеться розслідування її причин. Попередні дані свідчать про те, що густий туман і обмежена видимість могли зіграти ключову роль у цій трагедії. Найвідомішим брендом Rovagnati є варене прошутто Gran Biscotto, хоча там також виготовляють салямі, мортаделлу та інші види обробленого м’яса.

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Історія родини Ровагнаті

У 1952 році Анджело Ферруччо Ровагнаті почав виробляти масло та сир для оптового продажу в Б'яссоно (Бріанца). Доставку він доручив своєму синові Паоло. Саме Паоло мав інтуїцію, яка змінила долю родини: він відмовився від молочного сектору, де в Ломбардії була жорстка конкуренція, і пішов у сектор в’яленого м’яса. У ті роки з'явилася варена шинка Rovagnati, а у 80-х – Gran Biscotto.

Rovagnati продовжувала розвиватися протягом багатьох років: це була одна з перших компаній у цій галузі, яка зайнялася масовою рекламою на телебаченні. Сьогодні оборот компанії становить понад 300 мільйонів євро на рік. У 2010 році керування перейшло до Ферруччо та Лоренцо, які збільшили експорт до Франції, Бельгії, Німеччини, Ірландії та Сполучених Штатів (і підтримали зростання шляхом придбання, наприклад, історичного бренду слайсерів Berkel і Pineider). У 2020 році відбулося відкриття першого заводу за кордоном, у Вайнленді, Нью-Джерсі.