В биоэнергетической "дочке" "Нафтогаза" в пятый раз с 2022 года сменился руководитель

Компанию "Нафтогаз Биоэнергия", дочернее предприятие НАК "Нафтогаз Украины", возглавил Николай Каденский. Он стал уже пятым руководителем предприятия с 2022 года. До перехода Каденский руководил Управлением по развитию сети в "Операторе ГТС Украины".

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные сервиса "Опендатабот".

Информация "Опендатабота" по состоянию на 4 ноября 2025 года.

Как свидетельствуют данные в YouControl, руководитель компании сменился 27 октября. Предшественником на этом посту был исполняющий обязанности директора Антон Мягков, ранее работавший в Фонде государственного имущества и оттуда пришедший в "Нафтогаз".

Кто такой Каденский

Каденский до "Нафтогаз Биоэнергия" занимал должность начальника Управления развития сети в ООО "Оператор ГТС Украины". На предприятии он отвечал за стратегию внедрения распределенной генерации электроэнергии. До ОГТСУ с 2015 по 2020 год работал в "Энергоатоме", пишет ExPro.

Окончил Национальный авиационный университет по специальности "Энергетика: Газотурбинные установки" и аспирантуру по направлению "Энергетические системы и комплексы".

О "Нафтогаз Биоэнергия"

Компания основана в 2013 году. "Нафтогаз Биоэнергия" занимается внедрением альтернативных источников энергии. Была создана для развития низкоуглеродистых бизнесов группы "Нафтогаз", в частности для строительства и управления объектами теплоэнергетической инфраструктуры на биомассе.

Как отмечает издание "Нафторинок", компания также известна кадровыми скандалами: один из бывших гендиректоров Алексей Бутенко был уволен 22 февраля 2023 года и обратился в суд с иском о восстановлении в должности.

Бутенко, известный своей публичностью, обжаловал увольнение в суде, требуя возобновления в должности, компенсации за вынужденный прогул и предоставление отпуска по уходу за ребенком. По решению суда он был восстановлен, проработав несколько месяцев.

Кроме Бутенко и Мягкова, с 2022 года руководителями "Нафтогаза Биоэнергия" также были Карл Стурен (бывший гендиректор известной в Украине компании "Чумак" гражданин Швеции) и Анатолий Олейник.

Напомним, в октябре НАК "Нафтогаз Украины" уволила Сергея Беляева с должности директора ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" и с должности временно исполняющего обязанности генерального директора ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг". Новым главой компаний стала Людмила Киндер.

Ранее, в июне, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил двух новых членов правления - Оксану Волынец и Елену Артазей.