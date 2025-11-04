У біоенергетичній "дочці" "Нафтогазу" вп'яте з 2022 року змінився керівник

Компанію "Нафтогаз Біоенергія", дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України", очолив Микола Каденський. Він став уже п'ятим керівником цього підприємства з 2022 року. До переходу Каденський керував Управлінням розвитку мережі в "Операторі ГТС України".

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані сервісу "Опендатабот".

Інформація "Опендатаботу" станом на 4 листопада 2025 року.

Як свідчать дані в YouControl, керівник компанії змінився 27 жовтня. Попередником на цій посаді був виконувач обов'язків директора Антон Мягков, який раніше працював у Фонді державного майна і звідти прийшов до "Нафтогазу".

Хто такий Каденський

Каденський до "Нафтогазу Біоенергія" займав посаду начальника Управління розвитку мережі в ТОВ "Оператор ГТС України". На підприємстві він відповідав за стратегію впровадження розподіленої генерації електроенергії. До ОГТСУ з 2015-го по 2020 рік працював в "Енергоатомі", пише ExPro.

Закінчив Національний авіаційній університет за спеціальністю "Енергетика: Газотурбінні установки" та аспірантуру за напрямком "Енергетичні системи і комплекси".

Про "Нафтогаз Біоенергія"

Компанія заснована у 2013 році. "Нафтогаз Біоенергія" займається впровадженням альтернативних джерел енергії. Була створена для розвитку низьковуглецевих бізнесів групи "Нафтогаз", зокрема для будівництва та управління об'єктами теплоенергетичної інфраструктури на біомасі.

Як зазначає видання "Нафторинок", компанія також відома кадровими скандалами: один з колишніх гендиректорів Олексій Бутенко був звільнений 22 лютого 2023 року і звернувся до суду з позовом про поновлення на посаді.

Бутенко, відомий своєю публічністю, оскаржив звільнення у суді, вимагаючи поновлення на посаді, компенсації за вимушений прогул та надання відпустки для догляду за дитиною. За рішенням суду він був поновлений, пропрацювавши кілька місяців.

Крім Бутенка і Мягкова, з 2022 року керівниками "Нафтогазу Біоенергія" також були Карл Стурен (колишній гендиректор відомої в Україні компанії "Чумак" громадянин Швеції) і Анатолій Олійник.

Нагадаємо, у жовтні НАК "Нафтогаз України" звільнила Сергія Бєляєва з посади директора ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та з посади тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг". Новим очільником компаній стала Людмила Кіндер.

Раніше, у червні, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила двох нових членів правління — Оксану Волинець та Олену Артазей.