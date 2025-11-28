В Болгарии построят завод флоат-стекла мощностью 800 тонн в сутки, ориентированный на восстановление Украины

Болгарская компания Technoglass Group и немецкий инжиниринговый концерн HORN Glass Industries AG объявили о начале стратегического партнерства, цель которого – строительство в Болгарии высокотехнологичного завода по производству флоат-стекла. Ключевым рынком сбыта этой продукции станет Украина.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор Technoglass Group Александр Фельдман агентству "Интерфакс-Украина".

Один из крупнейших заводов в Европе

По словам Фельдмана, новый завод станет одним из самых больших в Европе. Его мощность составит 800 тонн стекла в сутки, а ориентировочные инвестиции оцениваются в 300 млн. евро.

Производство будет расположено в стратегически важном городе Бургас, который имеет развитую логистическую инфраструктуру: железнодорожный узел, крупный морской порт и международный аэропорт.

Завершение проектирования и подписание договоров на поставку оборудования уже производится, а запуск производства запланирован на конец 2027 года.

Фокус на восстановлении Украины

Завод производит стекло для широкого спектра применений, включая архитектуру, автомобильную промышленность, солнечные батареи и электронику.

Несмотря на то, что существенная часть продукции будет направлена на экспорт во многие страны (в частности, ОАЭ и Нигерии), ключевым рынком сбыта определена Украина .

Фельдман отметил, что уже подписаны предварительные договоры с украинскими строительными, торговыми предприятиями и производителями металлопластиковых окон и фасадов из разных регионов на ориентировочную поставку более 30 млн кв.м стекла в год.

Партнерство с немецким концерном HORN Glass Industries AG, специализирующееся на строительстве стекловаренных заводов "под ключ", гарантирует проекту высочайший уровень инжиниринга и технологий.

О Флоат-стекле

Флоат-стекло (Float Glass) — это самый распространенный тип листового стекла, используемый в строительстве, мебельной промышленности и автомобилестроении.

Его название происходит от флоат-процесса (float process) или метода плоской вытяжки, который был изобретен в 1950-х годах компанией Pilkington (Великобритания) и стал стандартом для производства высококачественного стекла.

Стеклозавод под Киевом

В Украине компания NovaSklo, входящая в инвестиционную группу EFI Group Игоря Лиски, планирует начать строительство завода по производству флоат-стекла в Киевской области в марте 2026 года.

В сентябре компания подписала соглашение с мировым лидером в сфере технологий производства стекла Pilkington Technology Management Limited (NSG Group), который будет давать инжиниринговое сопровождение при строительстве линии по производству флоат-стекла в Киевской области.

25 ноября NovaSklo подписала соглашение о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC) для реализации проекта первого в Украине завода по производству флоат-стекла. Новое предприятие должно обеспечить современное производство стекла для удовлетворения растущего спроса, связанного с восстановлением страны и развитием строительной отрасли.