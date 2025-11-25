Инвестиции на €250 млн: NovaSklo Игоря Лиски договорилась с IFC о создании первого в Украине завода по производству флоат-стекла

Компания NovaSklo, входящая в инвестиционную группу EFI Group Игоря Лиски, подписала соглашение о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC) для реализации проекта первого в Украине завода по производству флоат-стекла. Новое предприятие должно обеспечить современное производство стекла для удовлетворения растущего спроса, связанного с восстановлением страны и развитием строительной отрасли.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

"Флоат-стекло – это плоское листовое стекло, которое используется в широком спектре изделий: окнах, зеркалах, столешницах, автомобильном стекле и солнечных панелях. Проект реализует NovaSklo, которая входит в EFI Group, украинскую диверсифицированную промышленно-инвестиционную компанию", – говорится в сообщении.

В соответствии с заключенным соглашением IFC в партнерстве с Японией компании NovaSklo будет оказывать консультативную поддержку и будет способствовать усилению ее институциональной способности. Основной фокус сотрудничества будет сосредоточен на проведении технико-экономического анализа, оценке потенциальных рисков и внедрении лучших международных практик устойчивого развития. Целью такого взаимодействия является помощь компании в привлечении долгосрочного финансирования для реализации проекта.

Общий объем инвестиций в запуск производства оценивается примерно в 250 миллионов евро. Реализация проекта будет способствовать созданию более 300 рабочих мест, а также откроет дополнительные возможности для локальных поставщиков, логистических операторов и смежных отраслей.

На будущем заводе планируется внедрение передовых энергоэффективных и экологически безопасных технологий производства стекла, что позволит снизить зависимость Украины от дорогостоящего импорта и станет важным шагом к формированию нового промышленного сектора и усилению экономической устойчивости государства.

"Поддержка IFC является важным сигналом доверия к украинским инвестиционным проектам. Вместе с партнерами мы привлекаем мировую экспертизу, чтобы создать в Украине мощную индустрию строительных материалов. Именно такой подход позволяет создавать предприятия нового поколения. Мы верим в будущее украинской промышленности и готовы вкладывать в индустриализацию страны даже во время войны Group", - отметил Игорь.

Фото: EFI Group

О проекте

Проект предполагает строительство в Киевской области современного завода по производству флоат-стекла, который станет важным шагом в развитии отечественной промышленности и уменьшении зависимости Украины от импортной продукции. NovaSklo будет реализовывать инициативу в соответствии с Рамочной программой устойчивого развития IFC, которая предусматривает соблюдение самых высоких международных стандартов экологической безопасности, охраны труда, техники безопасности и социальной ответственности.

В IFC подчеркивают, что Украина, невзирая на сложные обстоятельства, продолжает демонстрировать экономическую устойчивость и потенциал к восстановлению. Сотрудничество с NovaSklo рассматривается как пример эффективного партнерства, направленного на создание современных производственных мощностей и внедрение передовых промышленных практик. Международная финансовая компания готова делиться своим глобальным опытом и поддерживать украинский бизнес в реализации масштабных индустриальных проектов.

Отдельным направлением развития явилось партнерство NovaSklo с японской компанией Nippon Sheet Glass Group, которая обеспечит техническую экспертизу и современные технологические решения для запуска производства. Это позволит интегрировать инновационные подходы и повысить конкурентоспособность будущего завода.

После завершения подготовительного этапа компания планирует привлечь долгосрочное финансирование для полноценной реализации проекта, а IFC выступит ключевым партнером по мобилизации необходимых инвестиций. Подписанное соглашение является важной вехой для отрасли, подтверждающей доверие международных финансовых институтов к инвестиционному потенциалу Украины и ее способности развивать стратегически важные промышленные направления даже в период вызовов.

О подписании соглашения о запуске завода по производству флоат-стекла сообщили и в пресс-службе Минэкономики.

"Сегодня в Киеве Международная финансовая корпорация и компания NovaSklo подписали соглашение, которое открывает путь к созданию первого в Украине высокотехнологичного производства флоат-стекла. Церемония подписания прошла при участии европейского директора IFC госпожи Инес Роша и генерального директора NovaSklo Игоря Лиски", - говорится в сообщении.

Флоат-стекло является базовым материалом для производства оконных конструкций, авто стекла и солнечных панелей. Украина ежегодно вынуждена импортировать значительные объемы этой продукции. Строительство нового завода в Киевской области позволит наладить собственное производство, снизить зависимость от импорта, обеспечить потребности проектов восстановления и способствовать развитию отечественной промышленности, подчеркнули в Минэкономики.

Справочно

NovaSklo – украинская компания, внедряющая проект по созданию первого в Украине современного завода по производству флоат-стекла на территории Киевской области. Инициатива разработана инвестиционно-промышленной группой EFI Group в сотрудничестве с ведущими европейскими производителями оборудования для флоат-технологий. Проект направлен на формирование нового сегмента стекольной промышленности и развитие национального производства.

IFC (International Finance Corporation) – международное финансовое учреждение, входящее в Группу Всемирного банка и специализирующееся на поддержке частного сектора в развивающихся странах. Организация обеспечивает финансирование, консультативную помощь и способствует внедрению устойчивых инвестиционных решений в разных отраслях экономики.

NSG Group (Nippon Sheet Glass Co., Ltd.) – один из лидеров мирового рынка в сфере производства стекла и систем остекления для архитектуры, автомобильной промышленности и высокотехнологичных решений. Компания ведет деятельность более чем в 100 странах, разрабатывая инновационные материалы и технологии для различных секторов экономики.

Про стеклозавод под Киевом

Компания NovaSklo планирует начать строительство завода по производству флоат-стекла в Киевской области в марте 2026 года.

Инвестиции в проект составляют более 240 млн евро. Производство стекла может окупиться за 6-7 лет, учитывая большие потребности в строительстве и восстановлении Украины.

Первую международную соглашение с проектом стеклозавода NovaSklo и европейскими компаниями – ведущими производителями оборудования Horn, Bottero и Zippe подписали на конференции по восстановлению URC-2025 в Риме.

Проект предусматривает, в частности, строительство завода мощностью 24,8 млн. кв. метров стекла в год.

Теперь команда NovaSklo оформила земельный участок для производства и подписала договор с генеральным проектировщиком.