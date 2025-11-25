Інвестиції на €250 млн: NovaSklo Ігоря Ліскі домовилась з IFC про створення першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла

Компанія NovaSklo, що входить до інвестиційної групи EFI Group Ігоря Ліскі, підписала угоду про співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) для реалізації проєкту першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла. Нове підприємство має забезпечити сучасне виробництво скла для задоволення зростаючого попиту, пов’язаного з відбудовою країни та розвитком будівельної галузі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

"Флоат-скло – це плоске листове скло, яке використовується у широкому спектрі виробів: вікнах, дзеркалах, стільницях, автомобільному склі та сонячних панелях. Проєкт реалізовує NovaSklo, яка входить до EFI Group, української диверсифікованої промислово-інвестиційної компанії", – йдеться в повідомленні.

Відповідно до укладеної угоди IFC у партнерстві з Японією надаватиме компанії NovaSklo консультативну підтримку та сприятиме посиленню її інституційної спроможності. Основний фокус співпраці буде зосереджений на проведенні техніко-економічного аналізу, оцінці потенційних ризиків і впровадженні кращих міжнародних практик сталого розвитку. Метою такої взаємодії є допомога компанії у залученні довгострокового фінансування для реалізації проєкту.

Загальний обсяг інвестицій у запуск виробництва оцінюється приблизно у 250 мільйонів євро. Реалізація проєкту сприятиме створенню понад 300 нових робочих місць, а також відкриє додаткові можливості для локальних постачальників, логістичних операторів і суміжних галузей.

На майбутньому заводі планується впровадження передових енергоефективних та екологічно безпечних технологій виробництва скла, що дозволить зменшити залежність України від дорогого імпорту та стане важливим кроком до формування нового промислового сектору й посилення економічної стійкості держави.

"Підтримка IFC є важливим сигналом довіри до українських інвестиційних проєктів. Разом із партнерами ми залучаємо світову експертизу, аби створити в Україні потужну індустрію будівельних матеріалів. Саме такий підхід дозволяє створювати підприємства нового покоління. Ми віримо в майбутнє української промисловості й готові вкладати в індустріалізацію країни навіть під час війни", – зазначив Ігор Ліскі, засновник EFI Group.

Фото: EFI Group

Про проєкт

Проєкт передбачає будівництво у Київській області сучасного заводу з виробництва флоат-скла, який стане важливим кроком у розвитку вітчизняної промисловості та зменшенні залежності України від імпортної продукції. NovaSklo реалізовуватиме ініціативу відповідно до Рамкової програми сталого розвитку IFC, що передбачає дотримання найвищих міжнародних стандартів екологічної безпеки, охорони праці, техніки безпеки та соціальної відповідальності.

У IFC наголошують, що Україна, попри складні обставини, продовжує демонструвати економічну стійкість і потенціал до відновлення. Співпраця з NovaSklo розглядається як приклад ефективного партнерства, спрямованого на створення сучасних виробничих потужностей та впровадження передових промислових практик. Міжнародна фінансова корпорація готова ділитися своїм глобальним досвідом і підтримувати український бізнес у реалізації масштабних індустріальних проєктів.

Окремим напрямом розвитку стало партнерство NovaSklo з японською компанією Nippon Sheet Glass Group, яка забезпечить технічну експертизу та сучасні технологічні рішення для запуску виробництва. Це дозволить інтегрувати інноваційні підходи та підвищити конкурентоспроможність майбутнього заводу.

Після завершення підготовчого етапу компанія планує залучити довгострокове фінансування для повноцінної реалізації проєкту, а IFC виступить ключовим партнером у мобілізації необхідних інвестицій. Підписана угода є важливою віхою для галузі, що підтверджує довіру міжнародних фінансових інституцій до інвестиційного потенціалу України та її здатності розвивати стратегічно важливі промислові напрями навіть у період викликів.

Про підписання угоди щодо запуску завода з виробництва флоат-скла повідомили і в пресслужбі Мінекономіки.

"Сьогодні у Києві Міжнародна фінансова корпорація та компанія NovaSklo підписали угоду, яка відкриває шлях до створення першого в Україні високотехнологічного виробництва флоат-скла. Церемонія підписання пройшла за участі європейського директора IFC пані Інес Роша та генерального директора NovaSklo Ігоря Ліскі", - йдеться в повідомленні.

Флоат-скло є базовим матеріалом для виготовлення віконних конструкцій, автомобільного скла та сонячних панелей. Наразі Україна щороку змушена імпортувати значні обсяги цієї продукції. Будівництво нового заводу в Київській області дасть змогу налагодити власне виробництво, зменшити залежність від імпорту, забезпечити потреби проєктів відбудови та сприяти розвитку вітчизняної промисловості, наголосили в Мінекономіки.

Довідково

NovaSklo – українська компанія, що впроваджує проєкт зі створення першого в Україні сучасного заводу з виробництва флоат-скла на території Київської області. Ініціатива розроблена інвестиційно-промисловою групою EFI Group у співпраці з провідними європейськими виробниками обладнання для флоат-технологій. Проєкт спрямований на формування нового сегмента скляної промисловості та розвиток національного виробництва.

IFC (International Finance Corporation) – міжнародна фінансова установа, що входить до Групи Світового банку та спеціалізується на підтримці приватного сектору в країнах, що розвиваються. Організація забезпечує фінансування, консультативну допомогу та сприяє впровадженню сталих інвестиційних рішень у різних галузях економіки.

NSG Group (Nippon Sheet Glass Co., Ltd.) – один із лідерів світового ринку у сфері виробництва скла та систем скління для архітектури, автомобільної промисловості й високотехнологічних рішень. Компанія веде діяльність у понад 100 країнах, розробляючи інноваційні матеріали та технології для різних секторів економіки.

П ро склозавод під Києвом

Компанія NovaSklo планує розпочати будівництво заводу з виробництва флоат-скла в Київській області в березні 2026 року.

Інвестиції в проєкт складають понад 240 млн євро. Виробництво скла може окупитися за 6-7 років, зважаючи на великі потреби в будівництві і відновленні України.

Першу міжнародну угоду з проєктом склозаводу NovaSklo та європейськими компаніями - провідними виробниками обладнання Horn, Bottero і Zippe підписали на конференції з відновлення URC-2025 в Римі.

Проєкт передбачає, зокрема, будівництво заводу потужністю 24,8 млн кв. метрів скла на рік.

Наразі команда NovaSklo оформила земельну ділянку для виробництва та підписала договір з генеральним проектувальником.