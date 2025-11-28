У Болгарії збудують завод флоат-скла потужністю 800 тонн на добу, орієнтований на відбудову України

Болгарська компанія Technoglass Group та німецький інжиніринговий концерн HORN Glass Industries AG оголосили про початок стратегічного партнерства, мета якого — будівництво в Болгарії високотехнологічного заводу з виробництва флоат-скла. Ключовим ринком збуту цієї продукції стане Україна.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор Technoglass Group Олександр Фельдман агентству "Інтерфакс-Україна".

Один із найбільших заводів у Європі

За словами Фельдмана, новий завод стане одним із найбільших у Європі. Його потужність становитиме 800 тонн скла на добу, а орієнтовні інвестиції оцінюються у €300 млн.

Виробництво буде розташоване у стратегічно важливому місті Бургас, що має розвинену логістичну інфраструктуру: залізничний вузол, великий морський порт та міжнародний аеропорт.

Завершення проєктування та підписання договорів на поставку обладнання вже відбувається, а запуск виробництва заплановано на кінець 2027 року.

Фокус на відбудові України

Завод вироблятиме скло для широкого спектра застосувань, включаючи архітектуру, автомобільну промисловість, сонячні батареї та електроніку.

Попри те, що суттєва частина продукції буде спрямована на експорт до багатьох країн (зокрема, ОАЕ та Нігерії), ключовим ринком збуту визначено Україну.

Фельдман зазначив, що вже підписані попередні договори з українськими будівельними, торговими підприємствами та виробниками металопластикових вікон і фасадів із різних регіонів на орієнтовне постачання понад 30 млн кв.м скла на рік.

Партнерство з німецьким концерном HORN Glass Industries AG, що спеціалізується на будівництві скловарних заводів "під ключ", гарантує проєкту найвищий рівень інжинірингу та технологій.

Про Флоат-скло

Флоат-скло (Float Glass) — це найпоширеніший у світі тип листового скла, що використовується у будівництві, меблевій промисловості та автомобілебудуванні.

Його назва походить від флоат-процесу (float process), або методу плоскої витяжки, який був винайдений у 1950-х роках компанією Pilkington (Велика Британія) і став стандартом для виробництва високоякісного скла.

Склозавод під Києвом

В Україні компанія NovaSklo, що входить до інвестиційної групи EFI Group Ігоря Ліскі, планує розпочати будівництво заводу з виробництва флоат-скла в Київській області в березні 2026 року.

У вересні компанія підписала угоду зі світовим лідером у сфері технологій виробництва скла Pilkington Technology Management Limited (NSG Group), який надаватиме інжиніринговий супровід під час будівництва лінії з виробництва флоат-скла у Київській області.

25 листопада NovaSklo підписала угоду про співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) для реалізації проєкту першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла. Нове підприємство має забезпечити сучасне виробництво скла для задоволення зростаючого попиту, пов’язаного з відбудовою країни та розвитком будівельної галузі.