В Бородянке "с нуля" строят девятиэтажку, уничтоженную вражеским обстрелом в начале войны (ФОТО)

Агентство восстановления

На Киевщине, в поселке Бородянка, продолжается строительство новой девятиэтажки на улице Центральная, 359. Строительство ведется "с нуля" на месте жилого дома, полностью разрушенного вражеским обстрелом в 2022 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Из-за критического состояния конструкций старое здание демонтировали, чтобы построить современное энергоэффективное жилье, которое станет частью комплексного восстановления поселка.

Новая жизнь вместо руин

После получения всех необходимых разрешительных документов и обустройства строительной площадки специалисты перешли к активной фазе работ.

Агентство восстановления

В настоящее время идет устройство вертикального каркаса подвала, включая монолитные конструкции, стены и пилоны. Перед этим уже были выполнены ключевые подготовительные работы:

  • устройство свай;
  • планирование почвы;
  • закладка фундаментной плиты.
Агентство восстановления

Особенности проекта

Новый жилой дом будет иметь 105 квартир с удобной планировкой и будет отвечать всем требованиям энергоэффективности. Проект предусматривает важнейшие элементы современной инфраструктуры:

  • подземный паркинг;
  • противорадиационное укрытие, рассчитанное на одновременное пребывание 287 человек;
  • все решения исполнены с учетом требований инклюзивности и доступности.

Проект реализуется при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины, Агентства обновления и Киевской областной военной администрации.

Комплексное восстановление Бородянки

Восстановление поселка осуществляется комплексно. Кроме жилищного фонда, в центре внимания остается восстановление критической инфраструктуры, обустройство улично-дорожной сети и создание комфортных зон отдыха для жителей.

Напомним, в августе сообщалось, что в поселке Бородянка Киевской области, ставшем символом разрушений и первым примером комплексного восстановления в Украине, на крышах многоэтажек устанавливают солнечные панели.

Автор:
Татьяна Ковальчук