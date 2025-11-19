- Категория
В Бородянке "с нуля" строят девятиэтажку, уничтоженную вражеским обстрелом в начале войны (ФОТО)
На Киевщине, в поселке Бородянка, продолжается строительство новой девятиэтажки на улице Центральная, 359. Строительство ведется "с нуля" на месте жилого дома, полностью разрушенного вражеским обстрелом в 2022 году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.
Из-за критического состояния конструкций старое здание демонтировали, чтобы построить современное энергоэффективное жилье, которое станет частью комплексного восстановления поселка.
Новая жизнь вместо руин
После получения всех необходимых разрешительных документов и обустройства строительной площадки специалисты перешли к активной фазе работ.
В настоящее время идет устройство вертикального каркаса подвала, включая монолитные конструкции, стены и пилоны. Перед этим уже были выполнены ключевые подготовительные работы:
- устройство свай;
- планирование почвы;
- закладка фундаментной плиты.
Особенности проекта
Новый жилой дом будет иметь 105 квартир с удобной планировкой и будет отвечать всем требованиям энергоэффективности. Проект предусматривает важнейшие элементы современной инфраструктуры:
- подземный паркинг;
- противорадиационное укрытие, рассчитанное на одновременное пребывание 287 человек;
- все решения исполнены с учетом требований инклюзивности и доступности.
Проект реализуется при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины, Агентства обновления и Киевской областной военной администрации.
Комплексное восстановление Бородянки
Восстановление поселка осуществляется комплексно. Кроме жилищного фонда, в центре внимания остается восстановление критической инфраструктуры, обустройство улично-дорожной сети и создание комфортных зон отдыха для жителей.
Напомним, в августе сообщалось, что в поселке Бородянка Киевской области, ставшем символом разрушений и первым примером комплексного восстановления в Украине, на крышах многоэтажек устанавливают солнечные панели.