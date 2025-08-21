Запланована подія 2

В Бородянке восстановленные дома оборудуют солнечными панелями (ФОТО)

В Бородянке на многоэтажках устанавливают солнечные панели / Министерство развития общин и территорий Украины

В поселке Бородянка Киевской области, ставшим символом разрушений и первым примером комплексного восстановления в Украине, на крышах многоэтажек устанавливают солнечные панели. Альтернативный источник энергии появится на каждом восстановленном доме, что позволит жильцам снизить затраты и быть более защищенными от отключений света.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Работы уже завершены на восьми домах. Общая мощность оборудования составляет 54 кВт. Это обеспечивает освещение в подъездах и на придомовой территории, поддержку работы лифтов при аварийных отключениях и снижение коммунальных платежей для жителей.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что энергонезависимость и энергоэффективность являются ключевыми элементами комплексного обновления. По его словам, восстановление в Бородянке объединяет не только восстановление жилья, но и формирование нового качества жизни в общинах - современных, безопасных и устойчивых.

Мощность панелей рассчитывается индивидуально: в пятиэтажке на улице Центральной, 306, и двухэтажке на улице Ветеранов, 2, энергии хватает для освещения мест общего и фасадного освещения, тогда как в девятиэтажках на улице Центральной, 355, и Большой работе.

Пока монтаж продолжается еще на пяти крышах, а после завершения кровельных ремонтов панели установят и на других домах. Девять новостроек, возводимых вместо разрушенных в ходе боевых действий, также будут оборудованы системами солнечной энергетики.

Проект реализуется Министерством развития общин и территорий, Агентством восстановления и Киевской областной военной администрацией. Он является частью более широкой концепции комплексного восстановления Бородянки, включающей модернизацию инженерных сетей, развитие транспорта, цифровых сервисов, системы "Безопасный город", раздельный сбор отходов и создание безбарьерного пространства.

Добавим, в Бородянке из 825 поврежденных или разрушенных объектов почти 600 (или 72%) уже восстановлено. Всего в Киевской области количество поврежденных объектов с начала полномасштабного вторжения превышает 30 тысяч.

Татьяна Гойденко