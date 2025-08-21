Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,02

EUR

48,17

--0,16

Готівковий курс:

USD

41,39

41,30

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Бородянці відновлені будинки обладнують сонячними панелями (ФОТО)

Бородянка
У Бородянці на багатоповерхівках встановлюють сонячні панелі / Міністерство розвитку громад та територій України

У селищі Бородянка Київської області, яке стало символом руйнувань та першим прикладом комплексного відновлення в Україні, на дахах багатоповерхівок встановлюють сонячні панелі. Альтернативне джерело енергії з’явиться на кожному відновленому будинку, що дозволить мешканцям зменшити витрати та бути більш захищеними від відключень світла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Роботи вже завершено на восьми будинках. Загальна потужність обладнання становить 54 кВт. Це забезпечує освітлення у під’їздах і на прибудинковій території, підтримку роботи ліфтів під час аварійних відключень та зниження комунальних платежів для мешканців.

Фото 2 — У Бородянці відновлені будинки обладнують сонячними панелями (ФОТО)

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба наголосив, що енергонезалежність та енергоефективність є ключовими елементами комплексного відновлення. За його словами, відбудова у Бородянці поєднує не лише відновлення житла, а й формування нової якості життя у громадах — сучасних, безпечних і стійких.

Потужність панелей розраховується індивідуально: у п’ятиповерхівці на вулиці Центральній, 306, та двоповерхівці на вулиці Ветеранів, 2, енергії вистачає для освітлення місць загального користування та фасадного освітлення, тоді як у дев’ятиповерхівках на вулиці Центральній, 355, та Великій, 4, сонячні панелі також дозволяють забезпечувати роботу ліфтів.

Наразі монтаж триває ще на п’яти дахах, а після завершення покрівельних ремонтів панелі встановлять і на інших будинках. Дев’ять новобудов, які зводяться замість зруйнованих під час бойових дій, також будуть обладнані системами сонячної енергетики.

Фото 3 — У Бородянці відновлені будинки обладнують сонячними панелями (ФОТО)

Проєкт реалізується Міністерством розвитку громад та територій, Агентством відновлення та Київською обласною військовою адміністрацією. Він є частиною ширшої концепції комплексного відновлення Бородянки, яка включає модернізацію інженерних мереж, розвиток транспорту, цифрових сервісів, системи "Безпечне місто", роздільного збору відходів та створення безбар’єрного простору.

Додамо, у Бородянці з 825 пошкоджених або зруйнованих об'єктів, майже 600 (або 72%) вже відновлено. Загалом по Київській області кількість пошкоджених об'єктів з початку повномасштабного вторгнення перевищує 30 тисяч.

Автор:
Тетяна Гойденко