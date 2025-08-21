У Бородянці відновлені будинки обладнують сонячними панелями (ФОТО)

У селищі Бородянка Київської області, яке стало символом руйнувань та першим прикладом комплексного відновлення в Україні, на дахах багатоповерхівок встановлюють сонячні панелі. Альтернативне джерело енергії з’явиться на кожному відновленому будинку, що дозволить мешканцям зменшити витрати та бути більш захищеними від відключень світла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Роботи вже завершено на восьми будинках. Загальна потужність обладнання становить 54 кВт. Це забезпечує освітлення у під’їздах і на прибудинковій території, підтримку роботи ліфтів під час аварійних відключень та зниження комунальних платежів для мешканців.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба наголосив, що енергонезалежність та енергоефективність є ключовими елементами комплексного відновлення. За його словами, відбудова у Бородянці поєднує не лише відновлення житла, а й формування нової якості життя у громадах — сучасних, безпечних і стійких.

Потужність панелей розраховується індивідуально: у п’ятиповерхівці на вулиці Центральній, 306, та двоповерхівці на вулиці Ветеранів, 2, енергії вистачає для освітлення місць загального користування та фасадного освітлення, тоді як у дев’ятиповерхівках на вулиці Центральній, 355, та Великій, 4, сонячні панелі також дозволяють забезпечувати роботу ліфтів.

Наразі монтаж триває ще на п’яти дахах, а після завершення покрівельних ремонтів панелі встановлять і на інших будинках. Дев’ять новобудов, які зводяться замість зруйнованих під час бойових дій, також будуть обладнані системами сонячної енергетики.

Проєкт реалізується Міністерством розвитку громад та територій, Агентством відновлення та Київською обласною військовою адміністрацією. Він є частиною ширшої концепції комплексного відновлення Бородянки, яка включає модернізацію інженерних мереж, розвиток транспорту, цифрових сервісів, системи "Безпечне місто", роздільного збору відходів та створення безбар’єрного простору.

Додамо, у Бородянці з 825 пошкоджених або зруйнованих об'єктів, майже 600 (або 72%) вже відновлено. Загалом по Київській області кількість пошкоджених об'єктів з початку повномасштабного вторгнення перевищує 30 тисяч.