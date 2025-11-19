Запланована подія 2

У Бородянці "з нуля" будують дев’ятиповерхівку, знищену ворожим обстрілом на початку війни (ФОТО)

Будівництво дев’ятиповерхівки у Бородянці / Агентство відновлення

На Київщині, у селищі Бородянка, триває зведення нової дев’ятиповерхівки на вулиці Центральна, 359. Будівництво ведеться "з нуля" на місці житлового будинку, який був повністю зруйнований ворожим обстрілом у 2022 році. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Через критичний стан конструкцій стару будівлю демонтували, аби звести сучасне енергоефективне житло, що стане частиною комплексної відбудови селища.

Нове життя замість руїн

Після отримання всіх необхідних дозвільних документів та облаштування будівельного майданчика, фахівці перейшли до активної фази робіт.

Будівництво дев’ятиповерхівки у Бородянці / Агентство відновлення

Наразі йде влаштування вертикального каркасу підвалу, включаючи монолітні конструкції, стіни та пілони. Перед цим вже було виконано ключові підготовчі роботи:

  • влаштування паль; 
  • планування ґрунту; 
  • закладання фундаментної плити.
Будівництво дев’ятиповерхівки у Бородянці / Агентство відновлення

Особливості проєкту

Новий житловий будинок матиме 105 квартир зі зручним плануванням та відповідатиме всім вимогам енергоефективності. Проєкт передбачає найважливіші елементи сучасної інфраструктури:

  • підземний паркінг; 
  • протирадіаційне укриття, розраховане на одночасне перебування 287 людей; 
  • усі рішення виконано з урахуванням вимог інклюзивності та доступності.

Проєкт реалізується за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України, Агентства відновлення та Київської обласної військової адміністрації.

Комплексне відновлення Бородянки

Відбудова селища здійснюється комплексно. Окрім житлового фонду, у фокусі уваги залишається відновлення критичної інфраструктури, облаштування вулично-дорожньої мережі та створення комфортних зон відпочинку для мешканців.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що у селищі Бородянка Київської області, яке стало символом руйнувань та першим прикладом комплексного відновлення в Україні, на дахах багатоповерхівок встановлюють сонячні панелі.

Автор:
Тетяна Ковальчук