В бюджете Пентагона предусмотрено финансирование Украины: детали

Комитет Сената США по вооруженным силам проголосовал за продление американской безопасности помощи Украине и увеличение разрешенного финансирования до $750 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters..

Группа республиканцев из Сената США разработала собственную версию закона об оборонном бюджете на следующий финансовый год. Речь идет о законе, полностью определяющем все расходы Пентагона.

В общей сложности предусмотрено выделение 1,15 триллиона долларов, из которых $750 млн предлагается направить на помощь Украине.

Обнародованный в четверг текст Сената также запрещает направлять или тратить средства оборонного бюджета на любую деятельность, признающую суверенитет России над международно признанной территорией Украины.

Кроме того, документ обязывает Пентагон оказывать Киеву разведывательную поддержку для военных операций по защите или возвращению этой территории.

Как отмечает Reuters, пока это только законопроект, и его нужно провести через несколько этапов, чтобы он стал полноценным законом. Только после этого документ будет передан в Белый дом — на подпись или вето Трампа.

Недавно Палата представителей США приняла законопроект Ukraine Support Act, предусматривающий оказание помощи Украине и введение новых санкций против России.