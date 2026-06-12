У бюджеті Пентагону передбачили фінансування України: деталі

Комітет Сенату США з питань збройних сил проголосував за продовження американської безпекової допомоги Україні та збільшення дозволеного фінансування до $750 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters..

Зазначається, що група республіканців з Сенату США розробила власну версію закону про оборонний бюджет на наступний фінансовий рік. Йдеться про закон, що повністю визначає усі витрати Пентагону.

Загалом передбачено виділення 1,15 трильйона доларів, з яких $750 млн пропонується спрямувати на допомогу Україні.

Оприлюднений у четвер текст Сенату також забороняє спрямовувати або витрачати кошти оборонного бюджету на будь-яку діяльність, що визнає суверенітет Росії над міжнародно визнаною територією України.

Крім того, документ зобов’язує Пентагон надавати Києву розвідувальну підтримку для військових операцій із захисту або повернення цієї території.

Як зауважує Reuters, поки що це лише законопроєкт, і його треба провести через кілька етапів, аби він став повноцінним законом. Лише після цього документ передадуть до Білого дому — на підпис або вето Трампа.

Нещодавно Палата представників США ухвалила законопроєкт Ukraine Support Act, який передбачає надання допомоги Україні та запровадження нових санкцій проти Росії.