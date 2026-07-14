В Черкассах – как во Львове: рост цен на аренду квартир летом по регионам

Киев сохранил лидерство по стоимости аренды жилья – средняя цена однокомнатной квартиры достигла 27 тыс. грн в месяц. В то же время наибольшее подорожание зафиксировали в Черкасской области, а самое дешевое жилье и дальше предлагают в Херсонской.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.

Предложение

По данным маркетплейса DIM.RIA, в июне 2026 года количество объявлений об аренде жилья выросло во всех регионах Украины. Самое ощутимое увеличение предложения зафиксировали в Херсонской области (+108%), Житомирской (+52%), Кировоградской (+49%) и Черкасской (+42%).

Цены

Киев и дальше остается самым дорогим городом для аренды жилья. В июне средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составила 27 тыс. грн. в месяц, что на 4% больше, чем в мае.

В Закарпатье цены остались без изменений – в среднем 22,5 тыс. грн за однокомнатную квартиру. Больше месячное подорожание зафиксировали в Черкасской области: аренда выросла на 27%, и средняя цена достигла 19 тыс. грн, сравнившись с показателями Львовщины.

Самым доступным регионом для аренды жилья остается Херсонская область, где однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 4 тыс. грн в месяц.

В Киеве на протяжении июня аренда подорожала по всем районам. Высокие цены традиционно наблюдались в Печерском районе – около 36 тыс. грн в месяц (+3% по сравнению с маем). Самое дешевое жилье предлагали в Деснянском районе – в среднем 13 тыс. грн, хотя именно здесь зафиксировали один из самых больших ростов стоимости – на 30%.

Спрос

Спрос на аренду жилья в июне также вырос по всей стране. Наиболее активное количество запросов увеличивалось в Черниговской (+27%), Тернопольской (+26%), Житомирской (+21%) и Волынской (+20%) областях.

Наибольший дисбаланс между спросом и предложением наблюдался в Тернопольской и Николаевской областях, где в среднем одно объявление претендовали восемь потенциальных арендаторов. Для сравнения, в Киеве этот показатель составлял три арендатора на одно предложение.

Вывод

Рост количества объявлений об аренде является положительным сигналом для рынка, однако он пока не компенсирует высокий спрос во многих регионах. Именно поэтому стоимость аренды продолжает расти, а конкуренция за квартиры остается высокой. Дальнейшая динамика будет зависеть от миграционных процессов, экономической ситуации и объемов нового жилья, выходящего на рынок.

Напомним, в ряде украинских городов разница между стоимостью аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 500 до 2 000 грн в месяц, а в отдельных случаях практически отсутствует. Наименьший разрыв зафиксирован в Полтаве, Чернигове и Луцке, в то время как в Киеве и Ужгороде за дополнительную комнату придется доплачивать около 14 тыс. грн.