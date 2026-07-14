У Черкасах – як у Львові: ріст цін на оренду квартир влітку по регіонах

Київ зберіг лідерство за вартістю оренди житла – середня ціна однокімнатної квартири сягнула 27 тис. грн на місяць. Водночас найбільше подорожчання зафіксували у Черкаській області, а найдешевше житло й надалі пропонують у Херсонській.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA.

Пропозиція

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у червні 2026 року кількість оголошень про оренду житла зросла в усіх регіонах України. Найвідчутніше збільшення пропозиції зафіксували у Херсонській області (+108%), Житомирській (+52%), Кіровоградській (+49%) та Черкаській (+42%).

Ціни

Київ і надалі залишається найдорожчим містом для оренди житла. У червні середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становила 27 тис. грн на місяць, що на 4% більше, ніж у травні.

На Закарпатті ціни залишилися без змін – у середньому 22,5 тис. грн за однокімнатну квартиру. Найбільше місячне подорожчання зафіксували у Черкаській області: оренда зросла на 27%, і середня ціна досягла 19 тис. грн, зрівнявшись із показниками Львівщини.

Найдоступнішим регіоном для оренди житла залишається Херсонська область, де однокімнатну квартиру можна винайняти в середньому за 4 тис. грн на місяць.

У Києві впродовж червня оренда подорожчала в усіх районах. Найвищі ціни традиційно спостерігалися у Печерському районі – близько 36 тис. грн за місяць (+3% порівняно з травнем). Найдешевше житло пропонували у Деснянському районі – у середньому 13 тис. грн, хоча саме тут зафіксували одне з найбільших зростань вартості – на 30%.

Попит

Попит на оренду житла у червні також зріс по всій країні. Найактивніше кількість запитів збільшувалася у Чернігівській (+27%), Тернопільській (+26%), Житомирській (+21%) та Волинській (+20%) областях.

Найбільший дисбаланс між попитом і пропозицією спостерігався у Тернопільській та Миколаївській областях, де в середньому на одне оголошення претендували вісім потенційних орендарів. Для порівняння, у Києві цей показник становив три орендарі на одну пропозицію.

Висновок

Зростання кількості оголошень про оренду є позитивним сигналом для ринку, однак воно поки не компенсує високий попит у багатьох регіонах. Саме тому вартість оренди продовжує зростати, а конкуренція за квартири залишається високою. Подальша динаміка залежатиме від міграційних процесів, економічної ситуації та обсягів нового житла, що виходитиме на ринок.

Нагадаємо, у низці українських міст різниця між вартістю оренди однокімнатних і двокімнатних квартир становить лише від 500 до 2 000 грн на місяць, а в окремих випадках практично відсутня. Найменший розрив зафіксовано у Полтаві, Чернігові та Луцьку, тоді як у Києві й Ужгороді за додаткову кімнату доведеться доплачувати майже 14 тис. грн.