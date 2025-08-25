Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,07

EUR

47,91

--0,07

Наличный курс:

USD

41,40

41,32

EUR

48,45

48,29

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Чернобыльской зоне вырастили и продали 400 тонн подсолнечника: кто организовал схему (ФОТО)

подсолнечник
Подсолнечник в зоне отчуждения. Фото: Офис генпрокурора

В Житомирской области разоблачена схема незаконного использования радиоактивно загрязненных земель в результате аварии на Чернобыльской АЭС, которую организовали сельский председатель, директора обществ и землеустроитель.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в 2021 году поселковый голова в сговоре с землеустроителем и руководителями четырех предприятий предоставил в пользование последним 1790 га земель в зоне радиоактивного загрязнения.

"Несмотря на то, что эти земли относятся к зоне безусловного отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы и распоряжаться ими может исключительно правительство, сельский председатель заключал предварительные договоры аренды с актами приема-передачи", - подчеркивают в прокуратуре.

Фото 2 — В Чернобыльской зоне вырастили и продали 400 тонн подсолнечника: кто организовал схему (ФОТО)

В дальнейшем фермерские хозяйства использовали радиоактивно загрязненные земельные участки для выращивания сельскохозяйственных культур, их уборки и продажи, в том числе на хлебокомбинаты.

Нанесенный ущерб государству эксперты оценили более чем в 4,9 млн грн.

Кроме того, директор одного из обществ создал организованную группу, в которую привлек руководителя другого предприятия и депутата одного из поселковых советов.

На самовольно занятых участках они вырастили 364,77 тонн подсолнечника стоимостью свыше 6,6 млн грн, которые незаконно вывезли за пределы зоны отселения и реализовали на внутреннем рынке.

Фото 3 — В Чернобыльской зоне вырастили и продали 400 тонн подсолнечника: кто организовал схему (ФОТО)

Поселковому председателю одного из объединенных территориальных общин области, землеустроителю поселкового совета и трем директорам частных предприятий поставлено в известность о подозрении в самовольном занятии земельных участков и злоупотреблении служебным положением.

Фото 4 — В Чернобыльской зоне вырастили и продали 400 тонн подсолнечника: кто организовал схему (ФОТО)

Также доложено о подозрении директорам двух обществ и бывшему депутату поселкового совета по факту нарушения требований режима радиационной безопасности, завладения имуществом и легализации имущества, полученного преступным путем.

Фото 5 — В Чернобыльской зоне вырастили и продали 400 тонн подсолнечника: кто организовал схему (ФОТО)

В настоящее время решается вопрос об избрании мер подозреваемым и наложении ареста на имущество с целью обеспечения дальнейшего возмещения вреда, причиненного государству.

Заметим, что почти 40 лет территория площадью 2000 кв. км оставалась заброшенной после Чернобыльской аварии в 1986 году. Хотя она формально входила в зону отчуждения, ее никогда полностью не покидали — здесь до сих пор живут тысячи людей. Но благодаря естественному радиоактивному распаду и эрозии почв, уровень загрязнения существенно уменьшился.

Новое исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Environmental Radioactivity, подтверждает безопасность выращивания сельскохозяйственных культур на значительной части Чернобыльской зоны в Житомирской области.

Автор:
Светлана Манько