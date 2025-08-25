В Чернобыльской зоне вырастили и продали 400 тонн подсолнечника: кто организовал схему (ФОТО)

В Житомирской области разоблачена схема незаконного использования радиоактивно загрязненных земель в результате аварии на Чернобыльской АЭС, которую организовали сельский председатель, директора обществ и землеустроитель.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в 2021 году поселковый голова в сговоре с землеустроителем и руководителями четырех предприятий предоставил в пользование последним 1790 га земель в зоне радиоактивного загрязнения.

"Несмотря на то, что эти земли относятся к зоне безусловного отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы и распоряжаться ими может исключительно правительство, сельский председатель заключал предварительные договоры аренды с актами приема-передачи", - подчеркивают в прокуратуре.

В дальнейшем фермерские хозяйства использовали радиоактивно загрязненные земельные участки для выращивания сельскохозяйственных культур, их уборки и продажи, в том числе на хлебокомбинаты.

Нанесенный ущерб государству эксперты оценили более чем в 4,9 млн грн.

Кроме того, директор одного из обществ создал организованную группу, в которую привлек руководителя другого предприятия и депутата одного из поселковых советов.

На самовольно занятых участках они вырастили 364,77 тонн подсолнечника стоимостью свыше 6,6 млн грн, которые незаконно вывезли за пределы зоны отселения и реализовали на внутреннем рынке.

Поселковому председателю одного из объединенных территориальных общин области, землеустроителю поселкового совета и трем директорам частных предприятий поставлено в известность о подозрении в самовольном занятии земельных участков и злоупотреблении служебным положением.

Также доложено о подозрении директорам двух обществ и бывшему депутату поселкового совета по факту нарушения требований режима радиационной безопасности, завладения имуществом и легализации имущества, полученного преступным путем.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер подозреваемым и наложении ареста на имущество с целью обеспечения дальнейшего возмещения вреда, причиненного государству.

Заметим, что почти 40 лет территория площадью 2000 кв. км оставалась заброшенной после Чернобыльской аварии в 1986 году. Хотя она формально входила в зону отчуждения, ее никогда полностью не покидали — здесь до сих пор живут тысячи людей. Но благодаря естественному радиоактивному распаду и эрозии почв, уровень загрязнения существенно уменьшился.

Новое исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Environmental Radioactivity, подтверждает безопасность выращивания сельскохозяйственных культур на значительной части Чернобыльской зоны в Житомирской области.