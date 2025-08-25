У Чорнобильській зоні виростили та продали 400 тонн соняшнику: хто організував схему (ФОТО)

На Житомирщині викрито схему незаконного використання радіоактивно забруднених земель внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, яку організували сільський голова, директори товариств та землевпорядник.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у 2021 році селищний голова в змові із землевпорядником та керівниками чотирьох підприємств надав у користування останнім 1790 га земель в зоні радіоактивного забруднення.

"Попри те, що ці землі відносяться до зони безумовного відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи і розпоряджатися ними може виключно уряд, сільський голова укладав попередні договори оренди із актами прийому-передачі", - підкреслюють у прокуратурі.

Зазначається, що надалі фермерські господарства використовували радіоактивно забруднені земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур, їх збирання та продажу, у тому числі на хлібокомбінати.

Завдані збитки державі експерти оцінили у понад 4,9 млн грн.

Крім того, директор одного з товариств створив організовану групу, до якої залучив керівника іншого підприємства та депутата однієї з селищних рад.

На самовільно зайнятих ділянках вони виростили 364,77 тонни соняшнику вартістю понад 6,6 млн грн, які незаконно вивезли за межі зони відселення та реалізували на внутрішньому ринку.

Селищному голові однієї з об’єднаних територіальних громад області, землевпоряднику селищної ради та трьом директорам приватних підприємств повідомлено про підозру в самовільному зайнятті земельних ділянок та зловживанні службовим становищем.

Також повідомлено про підозру директорам двох товариств та колишньому депутату селищної ради за фактом порушення вимог режиму радіаційної безпеки, заволодіння майном і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним та накладення арешту на майно з метою забезпечення подальшого відшкодування шкоди, завданої державі.

Зауважимо, майже 40 років територія площею 2000 кв. км лишалася покинутою після Чорнобильської аварії у 1986 році. Хоча вона формально входила до зони відчуження, її ніколи повністю не залишали — тут досі живуть тисячі людей. Але завдяки природному радіоактивному розпаду та ерозії ґрунтів рівень забруднення суттєво зменшився.

Нове дослідження, результати якого опубліковано в Journal of Environmental Radioactivity, підтверджує безпечність вирощування сільськогосподарських культур на значній частині території Чорнобильської зони в Житомирській області .