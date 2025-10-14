Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

+0,01

EUR

48,13

+0,03

Наличный курс:

USD

41,65

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Черном море затонуло грузовое судно с украинским экипажем (ФОТО)

У берегов Болгарии затонуло украинское грузовое судно
У берегов Болгарии затонуло украинское грузовое судно. Фото: Maritime

В воскресенье, 12 октября, у побережья Болгарии затонуло украинское грузовое судно Eileen. Все десять членов экипажа — граждане Украины — были спасены совместными усилиями спасателей из Болгарии, Румынии и Турции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Maritime.

Как сообщает болгарское издание, судно Eileen, шедшее из Турции в Украину, пошло ко дну в 260 км от Варны. На борту было 10 украинских моряков – всех удалось спасти.

Фото 2 — В Черном море затонуло грузовое судно с украинским экипажем (ФОТО)
Фото: Maritime

В спасательной операции приняли участие Болгария, Турция и Румыния.

Причины аварии и все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Фото 3 — В Черном море затонуло грузовое судно с украинским экипажем (ФОТО)
Фото: Maritime

Известно, что экипаж судна подавал сигнал бедствия после того, как обнаружил в корпусе большую пробоину, из-за которой корабль начал набирать воду.

Фото 4 — В Черном море затонуло грузовое судно с украинским экипажем (ФОТО)
Фото: Maritime

По предварительной информации, принадлежащее украинской компании судно Eileen было построено более 30 лет назад

Напомним, ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) объявило международный тендер на закупку нового многофункционального судна для нужд украинских портов на Дунае.

Автор:
Светлана Манько