В Черном море затонуло грузовое судно с украинским экипажем (ФОТО)

В воскресенье, 12 октября, у побережья Болгарии затонуло украинское грузовое судно Eileen. Все десять членов экипажа — граждане Украины — были спасены совместными усилиями спасателей из Болгарии, Румынии и Турции.

Как сообщает болгарское издание, судно Eileen, шедшее из Турции в Украину, пошло ко дну в 260 км от Варны. На борту было 10 украинских моряков – всех удалось спасти.

В спасательной операции приняли участие Болгария, Турция и Румыния.

Причины аварии и все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Известно, что экипаж судна подавал сигнал бедствия после того, как обнаружил в корпусе большую пробоину, из-за которой корабль начал набирать воду.

По предварительной информации, принадлежащее украинской компании судно Eileen было построено более 30 лет назад

