У Чорному морі затонуло вантажне судно з українським екіпажем (ФОТО)

У неділю, 12 жовтня, біля узбережжя Болгарії затонуло українське вантажне судно Eileen. Усі десять членів екіпажу — громадяни України — були врятовані спільними зусиллями рятувальників із Болгарії, Румунії та Туреччини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Maritime.

За інформацією болгарського видання, судно Eileen, що йшло з Туреччини в Україну, пішло на дно за 260 км від Варни. На борту було 10 українських моряків — усіх вдалося врятувати.

Фото: Maritime

У рятувальній операції взяли участь Болгарія, Туреччина та Румунія.

Причини аварії та всі обставини інциденту з'ясовуються.

Фото: Maritime

Відомо, що екіпаж судна подавав сигнал лиха після того, як виявив у корпусі велику пробоїну, через яку судно почало набирати воду.

Фото: Maritime

За попередньою інформацією, судно Eileen, яке належить українській компанії, було збудоване понад 30 років тому.

Нагадаємо, раніше ДП "Адміністрація морських портів України" оголосило міжнародний тендер на закупівлю нового багатофункціонального судна для потреб українських портів на Дунаї.