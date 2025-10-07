Дунайські порти отримають нове нафтозбірне судно: хто взяв участь у тендері

ДП “Адміністрація морських портів України” (АМПУ) оголосило міжнародний тендер на закупівлю нового багатофункціонального судна для потреб українських портів на Дунаї.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут Дунайських досліджень.

Зазначається, що нове судно буде призначене для збору нафтопродуктів і сміття з поверхні води, виконуватиме функції буксира-кантовщика, а також братиме участь у локалізації пожеж на суднах та портових об'єктах.

Воно працюватиме в ключових українських дунайських портах, таких як Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ, які є критично важливими логістичними центрами регіону.

Очікувана дата постачання судна — до 31 грудня 2026 року. Важливою умовою тендерної документації є те, що будівництво судна можливе на українських підприємствах, що може підтримати національну суднобудівну галузь.

"Цей крок демонструє системний підхід до зміцнення екологічної та інфраструктурної стійкості в усьому Дунайському макрорегіоні. Інвестиції у спеціалізований флот — це не лише про оперативну безпеку, а й про формування нових стандартів транскордонної співпраці, відповідальності перед довкіллям і адаптації до сучасних викликів", - йдеться в повідомленні.

Хто взяв участь у тендері

Оновлено о 17:30. За даними пресслужби АМПУ, у тендері взяли участь три компанії. У межах проєкту проводиться закупівля багатофункціонального судна для Ізмаїльської філії.

Закупівля перебуває на етапі визначення переможця, участь у тендері взяли три виробники:

румунський суднобудівний завод S.C. Severnav S.A. (з пропозицією 4,152 млн євро);

нідерландська компанія B.V. Scheepswerf Damen Hardinxveld (7,750 млн євро);

ТОВ "Нібулон" (5,364 млн євро).

Дунайський регіон є стратегічним для України

З початком повномасштабної війни порти Дунайського регіону взяли на себе стратегічно важливу функцію — вони стали альтернативою заблокованим чорноморським портам і єдиним безпечним каналом для українського експорту.

Запуск Зернової ініціативи, а пізніше Українського морського коридору, дозволили частково відновити перевалку вантажів в портах Одеського регіону. Розвиток Дунайських портів має ключове значення для економічної безпеки держави та збереження робочих місць у Придунайському регіоні.

Нагадаємо, Україна ініціювала оновлення заходів з охорони судноплавства на Дунаї та запропонувала зробити їх обов’язковими для всіх країн-членів Дунайської Комісії.