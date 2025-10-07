Дунайские порты получат новое нефтесборное судно: кто принял участие в тендере

ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) объявило международный тендер на закупку нового многофункционального судна для нужд украинских портов на Дунае.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт Дунайских исследований.

Отмечается, что новое судно будет предназначено для сбора нефтепродуктов и мусора с поверхности воды, будет выполнять функции буксира-кантовщика, а также участвовать в локализации пожаров на судах и портовых объектах.

Она будет работать в ключевых украинских дунайских портах, таких как Измаил, Рени и Усть-Дунайск, которые являются критически важными логистическими центрами региона.

Ожидаемая дата поставки судна – до 31 декабря 2026 года. Важным условием тендерной документации есть то, что строительство судна возможно на украинских предприятиях, что может поддержать национальную судостроительную отрасль.

"Этот шаг демонстрирует системный подход к укреплению экологической и инфраструктурной устойчивости во всем Дунайском макрорегионе. Инвестиции в специализированный флот - это не только об оперативной безопасности, но и формировании новых стандартов трансграничного сотрудничества, ответственности перед окружающей средой и адаптации к современным вызовам", - говорится в сообщении.

Кто принял участие в тендере

Обновлено в 17:30. По данным пресс-службы АМПУ, в тендере приняли участие три компании, сейчас идет определение победителя. В рамках проекта производится закупка многофункционального судна для Измаильского филиала.

Закупка находится на этапе определения победителя, участие в тендере взяли три производителя:

румынский судостроительный завод SC SEVERNAV SA (с предложением 4,152 млн. евро);

голландская компания BV Scheepswerf Damen Hardinxveld (7,750 млн. евро);

ООО "Нибулон" (5,364 млн евро).

Дунайский регион является стратегическим для Украины.

С началом полномасштабной войны порты Дунайского региона взяли на себя стратегически важную функцию – они стали альтернативой заблокированным черноморским портам и единственным безопасным каналом для украинского экспорта.

Запуск зерновой инициативы, а позже Украинского морского коридора, позволили частично возобновить перевалку грузов в портах Одесского региона. Развитие Дунайских портов имеет ключевое значение для экономической безопасности государства и сохранения рабочих мест в Придунайском регионе.

Напомним, Украина инициировала обновление мер по охране судоходства на Дунае и предложила сделать их обязательными для всех стран-членов Дунайской Комиссии.