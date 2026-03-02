Запланована подія 2

Новости
В "Дії"" запустили новую облигацию: какой доход

запущена новая серия военных облигаций
Запущена новая серия военных облигаций / Дія

В Украине запущена новая серия военных облигаций "Феодосия" с выплатой 24 марта 2027 года и ставкой 15,5% годовых.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Отмечается, что каждая облигация помогает финансировать оборонные нужды – топливо, дроны и снаряжение для украинских защитников, а также обеспечивает стабильность экономики.

Пример дохода: 10 облигаций на сумму 10756 грн принесут за год 12352 грн на "Действие.Карту". Через приложение "Действие" уже приобретено более 22 млн облигаций на 22,9 млрд грн.

Чтобы приобрести облигации:

1.      Открыть приложение "Дія".

2.      Выбрать раздел Военные облигации.

3.      Выбрать облигацию, партнера и количество.

4.      Подписать и оплатить.

Какие облигации доступны в "Дії"

Военные облигации в "Дія" названы в честь оккупированных родных городов.

  • Бахчисарай
  • Керчь
  • Джанкой
  • Евпатория
  • Макеевка
  • Симферополь
  • Аскания Нова
  • Ялта
  • Железный Порт
  • Новая Каховка
  • Лазурное
  • Джарилгач
  • Гурзуф
  • Волчанск
  • Судак.

Военные облигации в "Дії" - это не только инвестиции, но и возможность поддержать экономику и армию страны прозрачно и выгодно.

Напомним, в конце ноября в приложении "Дія" появилось новая военная облигация "Алчевск" с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.

Автор:
Татьяна Гойденко