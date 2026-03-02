- Категория
В "Дії"" запустили новую облигацию: какой доход
В Украине запущена новая серия военных облигаций "Феодосия" с выплатой 24 марта 2027 года и ставкой 15,5% годовых.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".
Отмечается, что каждая облигация помогает финансировать оборонные нужды – топливо, дроны и снаряжение для украинских защитников, а также обеспечивает стабильность экономики.
Пример дохода: 10 облигаций на сумму 10756 грн принесут за год 12352 грн на "Действие.Карту". Через приложение "Действие" уже приобретено более 22 млн облигаций на 22,9 млрд грн.
Чтобы приобрести облигации:
1. Открыть приложение "Дія".
2. Выбрать раздел Военные облигации.
3. Выбрать облигацию, партнера и количество.
4. Подписать и оплатить.
Какие облигации доступны в "Дії"
Военные облигации в "Дія" названы в честь оккупированных родных городов.
- Бахчисарай
- Керчь
- Джанкой
- Евпатория
- Макеевка
- Симферополь
- Аскания Нова
- Ялта
- Железный Порт
- Новая Каховка
- Лазурное
- Джарилгач
- Гурзуф
- Волчанск
- Судак.
Военные облигации в "Дії" - это не только инвестиции, но и возможность поддержать экономику и армию страны прозрачно и выгодно.
Напомним, в конце ноября в приложении "Дія" появилось новая военная облигация "Алчевск" с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.