В "Дії" запустили новую военную облигацию "Амвросиевка"

В приложении "Дія" стала доступна новая военная облигация "Амвросиевка" с доходностью от 16,9% годовых и выплатой 16 декабря 2026 года. Стоимость одной облигации начинается от 1080 грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Посредством облигаций каждый гражданин может инвестировать в поддержку армии без сложных процедур или больших стартовых сумм. Для этого требуется только приложение "Дія" и несколько секунд.

Как приобрести облигацию:

Откройте "Дію";

На главном экране выберите раздел "Военные облигации";

Выберите облигацию, партнера и количество;

Подпишите и оплатите.

Облигация появится в приложении в течение трех рабочих дней. Вложенные средства работают на оборону, а в определенный день возвращаются инвестору вместе с прибылью непосредственно на "Дія.Карте".

Какие облигации доступны в "Дії"

Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.

Бахчисарай

Керчь

Джанкой

Евпатория

Макеевка

Симферополь

Аскания Нова

Ялта

Железный Порт

Новая Каховка

Лазурное

Джарилгач

Гурзуф

Волчанск

Судак.

Военные облигации в "Дії" - это не только инвестиции, но и возможность поддержать экономику и армию страны прозрачно и выгодно.

Напомним, в конце ноября в приложении "Дії" появилась новая военная облигация "Алчевск" с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.