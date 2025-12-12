- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В "Дії" запустили новую военную облигацию "Амвросиевка"
В приложении "Дія" стала доступна новая военная облигация "Амвросиевка" с доходностью от 16,9% годовых и выплатой 16 декабря 2026 года. Стоимость одной облигации начинается от 1080 грн.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".
Посредством облигаций каждый гражданин может инвестировать в поддержку армии без сложных процедур или больших стартовых сумм. Для этого требуется только приложение "Дія" и несколько секунд.
Как приобрести облигацию:
- Откройте "Дію";
- На главном экране выберите раздел "Военные облигации";
- Выберите облигацию, партнера и количество;
- Подпишите и оплатите.
Облигация появится в приложении в течение трех рабочих дней. Вложенные средства работают на оборону, а в определенный день возвращаются инвестору вместе с прибылью непосредственно на "Дія.Карте".
Какие облигации доступны в "Дії"
Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.
- Бахчисарай
- Керчь
- Джанкой
- Евпатория
- Макеевка
- Симферополь
- Аскания Нова
- Ялта
- Железный Порт
- Новая Каховка
- Лазурное
- Джарилгач
- Гурзуф
- Волчанск
- Судак.
Военные облигации в "Дії" - это не только инвестиции, но и возможность поддержать экономику и армию страны прозрачно и выгодно.
Напомним, в конце ноября в приложении "Дії" появилась новая военная облигация "Алчевск" с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.