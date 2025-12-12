Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,77

49,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У "Дії" запустили нову військову облігацію "Амвросіївка"

облігація
Нова військова облігація "Амвросіївка" / Дія

У застосунку "Дія" стала доступною нова військова облігація "Амвросіївка" з дохідністю від 16,9% річних та виплатою 16 грудня 2026 року. Вартість однієї облігації починається від 1 080 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

За допомогою облігацій кожен громадянин може інвестувати у підтримку армії без складних процедур чи великих стартових сум. Для цього потрібні лише застосунок "Дія" та кілька секунд.

Як придбати облігацію:

  • Відкрийте "Дію";
  • На головному екрані оберіть розділ "Військові облігації";
  • Виберіть облігацію, партнера та кількість;
  • Підпишіть і оплатіть.

Облігація з’явиться у застосунку протягом трьох робочих днів. Вкладені кошти працюють на оборону, а у визначений день повертаються інвестору разом із прибутком безпосередньо на "Дія.Картку".

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст. 

  • Бахчисарай
  • Керч
  • Джанкой
  • Євпаторія
  • Макіївка
  • Сімферополь
  • Асканія Нова
  • Ялта
  • Залізний Порт
  • Нова Каховка
  • Лазурне
  • Джарилгач
  • Гурзуф
  • Вовчанськ
  • Судак.

Військові облігації в "Дії" — це не лише інвестиції, а й можливість підтримати економіку та армію країни прозоро та вигідно.

Нагадаємо, в кінці листопада у застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Алчевськ” з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.

Автор:
Тетяна Гойденко