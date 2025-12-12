У "Дії" запустили нову військову облігацію "Амвросіївка"

У застосунку "Дія" стала доступною нова військова облігація "Амвросіївка" з дохідністю від 16,9% річних та виплатою 16 грудня 2026 року. Вартість однієї облігації починається від 1 080 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

За допомогою облігацій кожен громадянин може інвестувати у підтримку армії без складних процедур чи великих стартових сум. Для цього потрібні лише застосунок "Дія" та кілька секунд.

Як придбати облігацію:

Відкрийте "Дію";

На головному екрані оберіть розділ "Військові облігації";

Виберіть облігацію, партнера та кількість;

Підпишіть і оплатіть.

Облігація з’явиться у застосунку протягом трьох робочих днів. Вкладені кошти працюють на оборону, а у визначений день повертаються інвестору разом із прибутком безпосередньо на "Дія.Картку".

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст.

Бахчисарай

Керч

Джанкой

Євпаторія

Макіївка

Сімферополь

Асканія Нова

Ялта

Залізний Порт

Нова Каховка

Лазурне

Джарилгач

Гурзуф

Вовчанськ

Судак.

Військові облігації в "Дії" — це не лише інвестиції, а й можливість підтримати економіку та армію країни прозоро та вигідно.

Нагадаємо, в кінці листопада у застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Алчевськ” з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.