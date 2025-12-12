- Категорія
У "Дії" запустили нову військову облігацію "Амвросіївка"
У застосунку "Дія" стала доступною нова військова облігація "Амвросіївка" з дохідністю від 16,9% річних та виплатою 16 грудня 2026 року. Вартість однієї облігації починається від 1 080 грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".
За допомогою облігацій кожен громадянин може інвестувати у підтримку армії без складних процедур чи великих стартових сум. Для цього потрібні лише застосунок "Дія" та кілька секунд.
Як придбати облігацію:
- Відкрийте "Дію";
- На головному екрані оберіть розділ "Військові облігації";
- Виберіть облігацію, партнера та кількість;
- Підпишіть і оплатіть.
Облігація з’явиться у застосунку протягом трьох робочих днів. Вкладені кошти працюють на оборону, а у визначений день повертаються інвестору разом із прибутком безпосередньо на "Дія.Картку".
Які облігації доступні в "Дії"
Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст.
- Бахчисарай
- Керч
- Джанкой
- Євпаторія
- Макіївка
- Сімферополь
- Асканія Нова
- Ялта
- Залізний Порт
- Нова Каховка
- Лазурне
- Джарилгач
- Гурзуф
- Вовчанськ
- Судак.
Військові облігації в "Дії" — це не лише інвестиції, а й можливість підтримати економіку та армію країни прозоро та вигідно.
Нагадаємо, в кінці листопада у застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Алчевськ” з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.