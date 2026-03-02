Запланована подія 2

В "Дії" запустили нову облігацію: який дохід

запущено нову серію військових облігацій
Запущено нову серію військових облігацій / Дія

В Україні запущено нову серію військових облігацій "Феодосія" з виплатою 24 березня 2027 року та ставкою 15,5% річних.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Зазначається, що кожна облігація допомагає фінансувати оборонні потреби — паливо, дрони та спорядження для українських захисників, а також забезпечує стабільність для економіки.

Приклад доходу: 10 облігацій на суму 10 756 грн принесуть за рік 12 352 грн на "Дія.Картку". Через застосунок "Дія" вже придбано понад 22 млн облігацій на 22,9 млрд грн.

Щоб придбати облігації:

1.     Відкрити застосунок "Дія".

2.     Обрати розділ Військові облігації.

3.     Вибрати облігацію, партнера та кількість.

4.     Підписати й оплатити.

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст. 

  • Бахчисарай
  • Керч
  • Джанкой
  • Євпаторія
  • Макіївка
  • Сімферополь
  • Асканія Нова
  • Ялта
  • Залізний Порт
  • Нова Каховка
  • Лазурне
  • Джарилгач
  • Гурзуф
  • Вовчанськ
  • Судак.

Військові облігації в "Дії" — це не лише інвестиції, а й можливість підтримати економіку та армію країни прозоро та вигідно.

Нагадаємо, в кінці листопада у застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Алчевськ” з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.

Автор:
Тетяна Гойденко