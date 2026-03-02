В "Дії" запустили нову облігацію: який дохід

В Україні запущено нову серію військових облігацій "Феодосія" з виплатою 24 березня 2027 року та ставкою 15,5% річних.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Зазначається, що кожна облігація допомагає фінансувати оборонні потреби — паливо, дрони та спорядження для українських захисників, а також забезпечує стабільність для економіки.

Приклад доходу: 10 облігацій на суму 10 756 грн принесуть за рік 12 352 грн на "Дія.Картку". Через застосунок "Дія" вже придбано понад 22 млн облігацій на 22,9 млрд грн.

Щоб придбати облігації:

1. Відкрити застосунок "Дія".

2. Обрати розділ Військові облігації.

3. Вибрати облігацію, партнера та кількість.

4. Підписати й оплатити.

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст.

Бахчисарай

Керч

Джанкой

Євпаторія

Макіївка

Сімферополь

Асканія Нова

Ялта

Залізний Порт

Нова Каховка

Лазурне

Джарилгач

Гурзуф

Вовчанськ

Судак.

Військові облігації в "Дії" — це не лише інвестиції, а й можливість підтримати економіку та армію країни прозоро та вигідно.

Нагадаємо, в кінці листопада у застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Алчевськ” з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.