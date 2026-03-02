- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В "Дії" запустили нову облігацію: який дохід
В Україні запущено нову серію військових облігацій "Феодосія" з виплатою 24 березня 2027 року та ставкою 15,5% річних.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".
Зазначається, що кожна облігація допомагає фінансувати оборонні потреби — паливо, дрони та спорядження для українських захисників, а також забезпечує стабільність для економіки.
Приклад доходу: 10 облігацій на суму 10 756 грн принесуть за рік 12 352 грн на "Дія.Картку". Через застосунок "Дія" вже придбано понад 22 млн облігацій на 22,9 млрд грн.
Щоб придбати облігації:
1. Відкрити застосунок "Дія".
2. Обрати розділ Військові облігації.
3. Вибрати облігацію, партнера та кількість.
4. Підписати й оплатити.
Які облігації доступні в "Дії"
Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст.
- Бахчисарай
- Керч
- Джанкой
- Євпаторія
- Макіївка
- Сімферополь
- Асканія Нова
- Ялта
- Залізний Порт
- Нова Каховка
- Лазурне
- Джарилгач
- Гурзуф
- Вовчанськ
- Судак.
Військові облігації в "Дії" — це не лише інвестиції, а й можливість підтримати економіку та армію країни прозоро та вигідно.
Нагадаємо, в кінці листопада у застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Алчевськ” з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.