В ЕС цены на газ для населения в первом полугодии упали на 8,1%: в каких странах платят меньше всего

В первом полугодии 2025 года цены на газ для домохозяйств в Европейском Союзе продемонстрировали значительное снижение, сигнализируя о возвращении к сезонным колебаниям, характерным для периода до энергетического кризиса 2022 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.

Средняя цена на газ упала с 12,44 евро за 100 кВт · ч во второй половине 2024 года до 11,43 евро за 100 кВт · ч в первой половине 2025 года, то есть снизилась на 8,1%.

Рост доли налогов и сборов в конечной цене на газ — с 30,0% до 31,1% свидетельствует о дальнейшем сокращении ранее вводимых государственных субсидий.

Как отличаются цены в странах ЕС

Цены на газ для домохозяйств существенно отличались между странами-членами ЕС:

Самые высокие цены зафиксированы в Швеции (21,30 евро за 100 кВт · ч), Нидерландах (16,17 евро) и Дании (13,06 евро). Самые низкие - в Венгрии (3,07 евро за 100 кВт · ч), Хорватии (4,61 евро) и Румынии (5,59 евро).

По сравнению с первой половиной 2024 г. наибольший рост цен в национальных валютах произошел в Эстонии (+23,9%), Болгарии (+23,6%) и Швеции (+20,9%). В то же время снижение цен на голубое топливо зафиксировано в Словении (-12,7%), Австрии (-11,5%) и Чехии (-10,9%).

При оценке цен по стандарту покупательной способности (СПС) самый дорогой газ также был в Швеции (17,55 СПС), Португалии (15,34) и Нидерландах (13,80), а самый дешевый — в Венгрии (4,43) и Хорватии (6,47).

Цены для небытовых потребителей

Цены на газ для потребителей, не являющихся бытовыми (бизнес, промышленность), в первом полугодии 2025 года оставались относительно стабильными. Доля налогов для этой категории незначительно возросла с 15,2 до 16,5%, что незначительно повлияло на общую стоимость для этой категории потребителей.

