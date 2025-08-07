Заполнение газохранилищ ЕС достигло 70%: какие страны уже готовы к зиме

Заполненность европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) 5 августа превысила 70%, В ПХГ сохраняется почти 75 млрд куб м природного газа. В этот период в хранилища закачано около 10,5 млрд куб м природного газа. Хранилища Португалии заполнены на 100%, а Дания имеет один из найхудших показателей — всего 37,5%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию ExPro.

По данным ассоциации, представляющей интересы европейских операторов газовой инфраструктуры GIE, европейские страны увеличили запасы газа в хранилищах на 10% за последний месяц, с 5 июля, когда было достигнуто 60% заполненности.

Наибольший объем природного газа среди стран хранится в Италии – почти 15,7 млрд. куб. м, что составляет 82% наполнения. На втором месте находится Германия, накопившая около 14,7 млрд куб м газа (62,9%). Третье место занимает Франция с объемом 9,35 млрд куб м (78,8%).

Самый высокий уровень заполнения хранилищ зафиксирован в Португалии – 100%. Высокие уровни наблюдаются также в Бельгии (90,1%), Италии (82%), Испании (80,2%) и Франции (78,8%). Самые низкие показатели заполнения пока имеют Дания - 37,5%, Латвия - 50,1% и Швеция - 50,6%.

Требования края ЕС по заполнению ПХГ

В этом году ЕС обновил правила по цели заполнения газовых хранилищ до 90% и ввел более гибкие подходы. Теперь страны могут достигать этого уровня в любой момент между 1 октября и 1 декабря, без обязательств поддерживать его до конца года. Кроме того, странам блока разрешены временные отклонения до 10-15% при чрезвычайных обстоятельствах.